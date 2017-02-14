هؤلاء أذابوا القلوب على الشاشة.. إليك أشهر قصص الحب في عالم السينما

منذ انطلاقة عالم السينما، وثنائيات الحب تُشكل أهدافاً وأحلاماً نسعى للوصول إليها في علاقاتنا. بدايةً من فيلم Casablanca إلى When Harry Met Sally، وحتى Titanic.

في هذه القائمةً التي وضعها موقع Wonder Wall. نتعرف على ثنائيات الحب الأشهر على الإطلاق على الشاشة الكبيرة:

1 كريستيان جراي وأناستازيا ستيل - Fifty Shades of Grey

2 فيفيان وإدوارد - Pretty Woman

3 4- ريك وإيلسا - Casablanca

4 جون وجين سميث - Mr. and Mrs. Smith

5 أندي وبينجامين - How To Lose A Guy In 10 Days

6 هولي جولايتلي وبول - Breakfast at Tiffany's

7 سولو وليا - Star Wars

8 مولي وسام - Ghost

9 بريدجيت ودارسي - Bridget Jones's Diary

10 سكارليت ورِيت - Gone With The Wind

11 كاري وبيج - Sex and The City

12 ساندي أولسون وداني زوكو - Grease

13 توني وماريا - West Side Story

14 إدوارد كولين وبيلا سوان - Twilight

15 جوني وبيبي - Dirty Dancing

16 سالي وهاري - When Harry Met Sally

17 روميو وجولييت - Romeo + Juliet

18 روميو وجولييت - Romeo + Juliet

19 جاك وروز - Titanic