مصري متهم بطبخ الكلاب يعتذر للسعوديين.. مقطع فيديو يكشف حقيقة الواقعة

قام مواطن سعودي بتصوير مقطع فيديو مع وافد مصري متهم بطبخ الكلاب في مطعم بالقصيم، طالباً منه الاعتذار للسعوديين، الذين وصفهم أن لا ضمير لهم ولا دين.

وبالفعل اعتذر الوافد المصري في المقطع الذي تداوله السعوديون الثلاثاء 14 فبراير/شباط، عما بدر منه من كلام، مبرراً ذلك "هل ترضى أن يتهمك أحد بطبخ الكلاب، السعوديون على راسي من فوق"، مضيفاً بلهجته المصرية "هم أحسن من المصريين عندنا".

وبدأت القصة الإثنين 13 فبراير/شباط مع الوافد الذي لم يكن يتوقع أن اقتناءه لكلاب سيكون أمراً مثيراً للشبهات، فتتوجه أصابع الاتهام بحقه أنه يطبخها ويقدّمها لرواد مطعمه.

حيث قام أحد السعوديين بتصوير الوافد، الذي يدير مطعماً في القصيم وسط السعودية منذ 13 عاماً وهو يقوم برمي كلابه بعيداً، ردّاً على الاتهامات بقيامه بطبخها.

وما مرت إلا دقائق من انتشار مقطع الفيديو، حتى تداوله السعوديون بشكل كبير على تويتر تحت وسم#مصري_يطبخ_كلاب_في_القصيم.

المصري الذي ظهر غاضباً في الفيديو برَّر ذلك الاتهام الصادر من أحد السعوديين بأن الشرطة تحميه، ولا أحد يحمي الأجانب، وختم بقوله "أنتم السعوديون ليس لديكم ضمير!".

وانتقد سعوديون الشخصَ الذي قام بتصوير المقطع دون التأكد من صحة الاتهام، وتشويه سمعة المطعم.

الغلط علي السعودي الي صور المقطع قبل ان يتبين ماهوب على كيفكم تشوهون صورة الانسان باسم الوطنيه ليش الظلم #مصري_يطبخ_كلاب_في_القصيم — ibrahim (@550Ibrahim) February 14, 2017

#مصري_يطبخ_كلاب_في_القصيم الناس ذمتها واسعة حكمت ﷷ من مقطع ٢٠ ثانية ومش واضح — turki (@gen_902) February 14, 2017

وهي ليست المرة الأولى التي تنتشر إشاعات طبخ لحوم الكلاب في المملكة، حيث سبق أن تداول سعوديون مقاطع فيديو وصوراً، تَبيّن فيما بعد أنها ليست في المملكة.

