العقل المدبر لهجوم ملهى اسطنبول في قبضة الشرطة التركية.. هكذا توصلت إليه

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017، عن اعتقالها قبل يومين للعقل المدبر لهجوم ملهى إسطنبول ليلة رأس السنة، الذي أسفر عن مقتل 39 شخصاً بينهم أجانب، بالإضافة إلى 65 جريحاً.

وقالت السلطات، إن المتهم مواطن فرنسي من أصل تركي، غادر إلى فرنسا عام 2009، ويعود أصله لولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

ووفقاً لصحيفة خبر ترك، فقد كشفت المحكمة التركية أنها توصلت لاسم العقل المدبر للهجوم من خلال عقد إيجار الشقة التي اختبأ بها منفذ العملية ليلة القبض عليه.

واستهدف الهجوم ملهى رينا الشهير بمنطقة أورتاكوي خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث قام المهاجم بإطلاق النار على نحو 700 من رواد الملهى، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي لقي حتفه على الفور.

وأظهرت كاميرات مراقبة القاتل وهو يطلق النار في ملهى "رينا"، وبحسب الفيديو ظهر المهاجم وهو يرتدي ملابس بابا نويل، وفي لقطات أخرى يظهر وهو يرتدي ملابس سوداء.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، عن تبنيه الهجوم.