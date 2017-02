نجوم Game Of Thrones يحضرون معرض كوميك كون في السعودية.. ومغردون: حفل لعبدة الشيطان

تم التأكد من مشاركة نخبةٍ من ألمع النجوم العالميين كمتحدثين في معرض كوميك كون الأول بالمملكة العربية السعودية، ومنهم بعض أبطال المسلسلات الشهيرة: "Game of Thrones"، و"Breaking Bad"، و"Hannibal".

ومن المقرر أن يُقام المعرض في الفترة من الـ16 وحتى الـ18 من فبراير/شباط، حيث سيتوجه عشاق القصص المصورة والرسوم المتحركة من كل حدبٍ وصوب في السعودية إلى مركز تيك أوف الاجتماعي بمدينة جدة، بحسب موقع Step Feed.

ومن النجوم المقرر أن يأتوا إلى المعرض:

تشارلز دانس، المعروف بشخصية: تايوين لانيستر.









اشتهر دانس بدوره في مسلسل "Game of Thrones"، الذي يُعرض على قناة "إتش بي أو". ويلعب دانس في المسلسل دور المتآمر القوي تايوين لانيستر. وتشمل أعماله الأخرى: أفلام "The Imitation Game"، و"Dracula Untold"، و"Alien 3"، و"Last Action Hero".

جيانكارلو اسبوزيتو، المعروف بشخصية: غوستافو فرينغ









اسبوزيتو هو فنانٌ أميركي حاصل على عددٍ من الجوائز، واكتسب شهرةً واسعة نتيجة لعبه لدور الشرير في مسلسلي "Breaking Bad" و"Better Call Saul" اللذين يعرضان على قناة "إيه إم سي". كما شارك في مسلسل "Revolution"، الذي يُعرَض على شبكة "إن بي سي"، وفيلم "Do The Right Thing".

جوليان غلوفر، المعروف بشخصية: غراند مايستر بايسيل









اشتهر غلوفر بلعب دور الشرير في أفلام "Star Wars"، و"Indiana Jones the Last Crusade"، و"James Bond". بالإضافة إلى مشاركة الممثل البريطاني بشخصية غراند مايستر بايسيل الماكرة في مسلسل "Game of Thrones".

مادس ميكلسن، المعروف بشخصية: هانيبال ليكتر









يلعب ميكلسن دور هانيبال ليكتر، الطبيب آكل لحوم البشر، في مسلسل "Hannibal"، الذي يُعرض على شبكة "إن بي سي". لكن الممثل الدنماركي أبهر الجميع مؤخراً بلعب دور غالين إرسو في فيلم "Star Wars: Rogue One". كما لعب أدواراً كبيرة في أفلامٍ مثل: "James Bond: Casino Royale"، و"Doctor Strange".









البعض يرفض

ودشن عدد من المغردين هاشتاغاً بعنوان #كوميكون_حفل_عبدة_الشيطان_بجدة على تويتر، متهمين فيه المعرض بالترويج لقيم الغرب، والاختلاط بين الجنسين.

هذا #الترفية الذي وعدتم به

أهذا الذي يقيم #حضارة اذا كانت

هذه وعدوكم في الترفية فماذا ستفعلون

في #السينما.!#كوميكون_حفل_عبده_الشيطان_بجده — أحمد سعد القرني (@AHMAD_S_ALGARNI) February 13, 2017

#كوميكون_حفل_عبدة_الشيطان_بجده

موضوع #تغريب ممنهج اكبر من حجم عقلنا البشري أداتها قويه ثوابتنا تهتك📍

(ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا) — 💥صن400💥 (@almrtki) February 13, 2017

هنا دعوه صريحه للفتيات لحضور هذا الحفل المخالف للشرع وللتمويه على المجتمع وضعوا هذه الشروط #كوميكون_حفل_عبدة_الشيطان_بجده pic.twitter.com/FaNZNCJtp1 — د.معروف (@Dralmarof) February 13, 2017

على الناحية الأخرى، دافع مغردون آخرون عن المعرض، وقالوا إن المعرض ملتزم بالضوابط الشرعية التي حددتها الدولة.

قصة المعرض

بعد انطلاقه في ولاية كاليفورنيا في نسخته الأولى؛ أصبح كوميك كون بمثابة ظاهرةٍ عالمية للثقافة الشعبية. وعلى المستوى الإقليمي، جرى تنظيم المعرض في دبي منذ عدة أعوام، وحصد نجاحاً كبيراً، وأصبح يستضيف ألمع النجوم العالميين في الإمارات كل عام.

وتنظم شركة "تايم إنترتينمنت" السعودية نسخة مدينة جدة من المعرض العالمي، وذلك بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التي تُشرف على الأنشطة والفعاليات الترفيهية بالمملكة.

ويُعتبر تعزيز الفرص الثقافية، وتوسع مجالات الترفيه في السعودية بمثابة جزءٍ أساسيٍ من خطة رؤية 2030، التي وضعها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي عهد المملكة.

وبالإضافة إلى الفعاليات مثل كوميك كون بدأت المملكة في استضافة المزيد من الحفلات الغنائية، كما تخطط لفتح دور عرضٍ سينمائي، وذلك رغم معارضة بعض القادة الدينيين في البلاد.

واستضافت مدينتا جدة والرياض عدداً من الحفلات الغنائية الضخمة في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وهي الحفلات الأولى من نوعها في المملكة منذ سنواتٍ عديدة.