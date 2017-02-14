تسريبات جديدة عن خواص آيفون 8 تُبرِّر سبب ارتفاع ثمنه.. هذا هو السعر المتوقع!

يبدو أن آيفون 8 سيكون أكثر هواتف 2017 الذكية تشويقاً وإثارةً للجدل، وهو ما زادته التسريبات الجديدة. إذ يُشاع في الأخبار أن سعر عرض آيفون 8 سيزيد على 1000 دولار (لا نعرف بعد إذا كان السعر سيصل إلى هذا الرقم أم يبدأ منه).

إذن، صرنا نعرف الآن كيف سيُبَرَر مؤشرها في ناسداك (أكبر بورصة إلكترونية في أميركا) بنسبة (+0.89%)، إذ ستكون غالبية خواصه أكثر حصرية مما نتوقع، بحسب موقع Forbes.



ووفقاً لموقع Mac Otakara الياباني، قررت آبل أن يكون هاتف آيفون 8 هو الآيفون الوحيد الذي يحمل خاصية الشحن اللاسلكي (Wireless charging) في عام 2017، وهو ما يتعارض مع التقارير السابقة التي زعمت أن هاتفي آيفون 7S، وآيفون 7S بلس (من خلال تحديثات إضافية على الهاتفين) سينضمان لموجة الشحن اللاسلكي.









بالنسبة للهاتفين الأخيرين، زعم Mac Otakara أن آبل ستتوصل إلى حل، وهو بيع شواحن لاسلكية منفصلة من صناعة شركة Luxshare الصينية التي أمدَّت ساعات آبل بخاصية الشحن اللاسلكي. ولا يُرجَّح أن تتوافق تلك الشواحن مع النسخ السابقة من الآيفون دون إكسسوارات إضافية، كعلبة الشحن اللاسلكي.



وتوجد أخبار سيئة أيضاً، إذ يرى موقع Mac Otakara أن جهازي آيفون 7S، وآيفون 7S بلس لن يشتملا على محول Lightning لمدخل سماعة الرأس 3.5 ملم، الذي يأتي مع جهازي آيفون 7، وآيفون 7 بلس. كما لن يكون هناك محول Lightning إلى USB من النوع C، وهو المفضل عند آبل لتشكيلة الماك بوك، فيما لم يُوضَح السبب وراء ذلك.



استراتيجية آبل في عام 2017

ستُصدر الشركة 3 هواتف آيفون رئيسية: آيفون 8 (يقول البعض أنه سيُسمَّى آي فون X)، وآيفون 7S، وآيفون 7S بلس. والأول سيكون تصميماً جديداً كلياً للاحتفال بالذكرى العاشرة على إصدار الآيفون الأصلي، بينما سيحتفظ الهاتفان الآخران بنفس التصميم الذي طُرِحَ مع آيفون 6 وآيفون 6 بلس في 2014.











إن أحسنت آبل تصميم هاتف آيفون 8، فمن المُحتمل أن يتطاير من على أرفف المحال ويزيد الطلب عليه، حتى ولو كان السعر يبدأ من 1000 دولار، فكثير من موديلات الآيفون 7 بلس قريبة من هذا الرقم بالفعل.

كما سيساعد في زيادة هامشها الربحي الذي يعيش حالة انحدار في السنوات الأخيرة (رغم ضخامته مقارنة بالمنافسين)، وبالتأكيد ستزداد فرص نجاحه إذا كان الآيفون 8 هو الهاتف الوحيد بخاصية الشحن اللاسلكي.

لكن، هل علينا أن نثق في موقع Mac Otakara؟

يشتهر الموقع بنشر الكثير من الأخبار الحصرية الكبيرة، إذ كان أول من نشر عن إزالة مدخل سماعة الأذن من الآيفون 7 وآيفون 7 بلس العام الماضي.

ولكنه أخطأ قبل ذلك، وترجمته الإنكليزية السيئة عادةً ما تضعفه، مثلاً، إشارته هذه المرة لهواتف آيفون بحجم 5 بوصة كانت خطأً واضحاً.



وبناءً على ذلك، ينصح موقع Forbes بالانتظار حتى يقف تيم كوك على المسرح بالموديلات الجديدة في سبتمبر/أيلول القادم.