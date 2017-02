هل ترامب خائف من روسيا؟.. هذا ما تُخفيه استقالة مستشار الأمن القومي من إدارة الرئيس الأميركي

تُثبِت استقالة مايكل فلين من منصبه كمستشارٍ للأمن القومي في إدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس الإثنين، 13 فبراير/شباط، أنَّه حتى بالنسبة لأولئك الرؤساء الأكثر ابتعاداً عن التقاليد، لا تزال بعض القواعد القديمة للحياة السياسية في واشنطن سارية.

كان فلين، وإدارة ترامب بصورةٍ أوسع، في موقفٍ دفاعي على مدار الأيام الخمسة الماضية في أعقاب تقرير صحيفة واشنطن بوست الأميركية الذي أفاد بأنَّ فلين قد ناقش العقوبات الاقتصادية التي فُرِضَت مؤخَّراً مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، على الرغم من نفيه مِراراً القيام بذلك. فقد نفى فلين الأمر خلال تصريحه للصحيفة، ونفاه كذلك، وهو الأمر الأكثر ضرراً له، لنائب الرئيس بينس، الذي ظهر في أحد البرامج الأحد 12 فبراير/شباط، ليؤكَّد أنَّ العقوبات لم تُناقش أبداً خلال محادثة فلين مع الروس.

وقد هيمن الحديث على مستقبل فلين على البرامج السياسية خلال عُطلة نهاية الأسبوع. فنشرت صحف واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال تحقيقاتٍ تُثير التساؤلات حول قدرة فلين على النجاة من الأزمة. وبعد ظهر الإثنين، 13 فبراير/شباط، قالت مستشارة ترامب في البيت الأبيض، كيليان كونواي، لشبكة MSNBC إنَّ فلين "يحظى بثقة ترامب التامَّة".

