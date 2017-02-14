ليس بالورد وحده يحتفل المشاهير بالفالانتاين.. بيضة التنين وأقراص النعناع تعبيراً عن الحب

شكل من أشكال التعبير المتوازن عن عاطفة الحب، هو ألّا تعطي بسخاء وإنما تعطي ما يحتاجه حبيبك أو حبيبتك لتجعله سعيداً، وفي عيد الحب، يبوح العشاق بمشاعرهم سواء بالكلمات أو الهدايا.

أما الشيكولاتة والورود الحمراء فهما أفضل هدية تقليدية بهذه المناسبة المميزة، لكن إذا كنت ترغب في قضاء فالنتين ساحر، فيجب عليك أن تعطي هدية غير متوقعة وفريدة من نوعها.

وقبل أن تذهب لاختيار هدايا عيد الحب الخاصة بك، يمكنك استلهام بعض الأفكار من المشاهير والنجوم، وكيفية احتفالهم في السنوات الأخيرة بالفالنتين، فالبعض منهم عبر عن أحاسيسه ببساطة وآخرون أنفقوا الملايين لإبهار أحبائهم.

وهذه أفضل هدايا عيد الحب لبعض المشاهير

جاستن بيبر وسيلينا جوميز

Happy Valentine's Day A video posted by Justin Bieber (@justinbieber) on Feb 14, 2015 at 10:26am PST

ليس هناك أفضل من حب اليافعين، في عام 2011، اشترى مغني البوب الكندي جاستن بيبر أغلب الزهور تقريباً من متجر ورود ليعبر عن مشاعره الصادقة لصديقته السابقة المعروفة بدور "أليكس روسو" في مسلسل "Wizards Of Waverly Place"، سيلينا جوميز .

كلفت الزهور بيبر 2000 دولار أميركي، وقال إنه اشترى كل ورود الروز والتوليب والأقحوان من المتجر. أما في العام التالي قبل انفصالهما، قضى بيبر وجوميز وعائلته عيد الحب في ديزني لاند، لكن الثنائي قضى ليلة رومانسية في جناح أكبر وأفخم فندق في مدينة نيويورك قبل ذلك.

لكن فوجئ عشاق الثنائي في أواخر 2012 بخبر انفصالهما، وانشغال بيبر بمواعدة عارضات الأزياء. وفي مايو 2015، ظهر الثنائي معاً مرة أخرى، لكن سرعان ما أعلنا انفصالهما، وعبر بيبر عن اشتياقه لجوميز وشعوره بالوحدة بنشر فيديو رومانسي حزين عبر حسابه على إنستغرام في عيد الحب وهو يرتدي حذاءها في يديه، قبل أن تندلع الحرب الكلامية بينهما عبر إنستغرام أدت لإغلاق بيبر حسابه لفترة.

تشانينج تاتوم وجينا ديوين









تشانينج تاتوم هو الزوج الأفضل بين مشاهير هوليود، ويبحث دائماً عن أثمن المجوهرات لإهدائها لزوجته جينا ديوين.

بدأ انبهار تاتوم بمصمم جواهر المشاهير الفخمة في هوليود "نيل لين" أثناء تصوير فيلم الحركة "G.I. Joe: The Rise of the Cobra"، وأخبرته الممثلة وعارضة الأزياء الإنكليزية سينا ميلير أنه يجب الذهاب لمتجر نيل، ومنذ هذه اللحظة بدأت جينا جمع مجوهراتها الثمينة.

وبالرغم من أن جينا لم تكشف عن هدايا تاتوم لها، لكنها اكتفت بتصريح أنها حصلت على هدية مذهلة في عيد الحب ثمنها يتعدى الخمسة آلاف دولار، وشكرت سينا على نصيحتها لزوجها.

أنجلينا جولي وبراد بيت









بالرغم من أن ثنائي هوليود الشهير حطم قلوب محبيهما بخبر انفصالهما إلا أنهما يتصدران القائمة عند اختيار الهدايا غير التقليدية.

ففي عيد الحب لعام 2010، أهدت النجمة الأميركية أنجلينا جولي النجم براد بيت شجرة زيتون معمرة تفوق قيمتها 18 ألف دولار، واشترت أنجلينا الشجرة التي ترمز للسلام والعمر المديد، من حديقة في مدينة فالون الفرنسية، لزرعها في بيتهما في فرنسا.

أما براد، فقد أفسد عيد الحب لعام 2013 عندما أهدى أنجلينا علبة نعناع للتخلص من رائحة الفم الكريهة على سبيل المزاح، بالرغم من أن زوجته كانت سخية في هداياها بداية من طائرة هليكوبتر عندما بدأ تعلم دروس الطيران، وجوهرة من الماس محفوراً عليها كلمات حب.

بيونسيه وجاي زي









هذا الثنائي معروف بإعطاء الهدايا النفيسة والسخية، ولا يشمل ذلك عيد الحب فقط، ففي عام 2009، اشترى مغني الراب جاي زي لزوجته في الفالنتين هاتفاً محمولاً مغطى بالبلاتين قيمته 24 ألف دولار أميركي. ودفع أكثر من 2.390 ألف دولار على سوار صممه "Tacori" لإعطائه لبيونسيه في عيد الحب. أما العام الماضي ، فقد أهدى زوجته 10 آلاف وردة قبل صعودها على مسرح الـSuper Bowl.

لكن الزوجين يدللان بعضهما بين الحين والآخر، فبيونسيه أجبرت زوجها على شراء بيضة التنين كهدية لها، والتي ظهرت في الموسم الأول من مسلسل "Game of Throns" بالرغم من ثمنها الباهظ، واشترت له سيارة ثمنها 2 مليون دولار في عيد ميلاده 41.

جورج كلوني









بالرغم من زواج نجم الغولدن غلوب والأوسكار جورج كلوني من المحامية أمل علم الدين، لكن لا يزال العالم يتذكر هديته لصديقته السابقة سارة لارسون.

في عام 2008، دفع كلوني 40 ألف دولار أميركي لقضاء ليلة رومانسية مع لارسون في فيلا "هيو هيفتر سكاي" في منتجع كازينو النخيل في مدينة "لاس فيغاس" الأميركية.

ديفيد أركيت وكورتني كوكس









تزوج ديفيد أركيت وكورتني كوكس نجمة مسلسل "Friends" لمدة 11 عاماً قبل انفصالهما في عام 2010.

وفي آخر عيد حب لهما، اشترت كوكس لزوجها أكثر الهدايا غموضاً على الإطلاق، حيث أعطته حصاناً خشبياً عتيقاً قيمته 45 ألف دولار، لكن يبدو أن كوكس تحفظ أركيت أفضل من أي شخص آخر، فهي تعرف شغفه للكتب المصورة، وميوله للمصارعة.

كريستينا أغيليرا









أهدى زوج النجمة الأميركية كريستينا أجيليرا السابق جوردن برتمان في عيد الحب عام 2005 خاتم خطبة مصنوعاً من البلاتين ومرصعاً بخمسة قيراط من الماس، وتشير التقديرات أن تكلفته وصلت إلى 78.500 دولار، وتزوجا في نفس العام.

وفي عيد الحب لعام 2008، خرج الزوجان لتناول عشاء رومانسي في مطعم "جورجيو بالدي" في سانتا مونيكا، واستمتعا بشرب زجاجة شمبانيا تكلفتها فقط 975 دولاراً.

لكن مع الأسف، حصل الزوجان على الطلاق مع اقتراب عيد الحب عام 2011.

كيتي بيري وراسل براند









بعد فترة وجيزة من خطبتها عام 2011، أهدت المغنية الأميركية كيتي بيري زوجها السابق الممثل الكوميدي الإنكليزي راسل براند سيارة بنتلي بروكلاندز أرجوانية اللون في عيد الحب تكلفتها 340 ألف دولار.

وبعد 14 شهراً من الغبطة وتبادل الهدايا الثمينة، أبلغ براند نيته الطلاق من بيري في رسالة قصيرة.

وعادت بيري على الساحة من جديد بعد مواعدة المغني والملحن جون ماير، وحصلت على خاتم على شكل قلب من تصميم " Daniel Gibbings"، ما أثار شائعات بخطبة الثنائي، لكنهما عانا من علاقة غير مستقرة أدت لانفصالهما عدة مرات، حتى انتهت عام 2014.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام









ديفيد بيكهام خير مثال للزوج السخي، ولا يفوت الاحتفال بعيد الحب مهما كانت الأسباب.

احتفل اللاعب البريطاني مع زوجته فكتوريا بالفالنتين عام 2012 بإهدائها قلادة "بولغاري" قيمتها 8 ملايين دولار، وما هي إلا مثال واحد للهدايا الفاخرة بين الزوجين.

فقد أعطى زوجته حقيبة يد مرصعة بالألماس قيمتها 100 ألف دولار في عيد الميلاد عام 2005، بالإضافة لهدايا ثمينة أخرى مثل سيارة رولز رويس ثمنها نصف مليون دولار، ومجوهرات من تصميم "بوشرون" تبلغ قيمتها 2.4 مليون دولار.

جيري أوكونيل وريبيكا رومين











يبدو أن شجرة زيتون أنجلينا جولي لا تقارن بما فعله جيري أوكونيل مع خطيبته في ذلك الوقت ريبيكا رومين والتي أصبحت زوجته منذ 2007.

فبعد رحلة إلى منطقة واين كنتري الأميركية الشهيرة بصنع النبيذ، اشترى أوكونيل لزوجته كرمة قيمتها 52 ألف دولار وتمت زراعتها في مزرعته الخاصة، وأصبح نبيذها متاحاً الآن في عدد قليل من مطاعم لوس أنجلوس.

كانييه ويست وكيم كارداشيان

A thousand roses 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 14, 2014 at 9:17pm PST

لن تكتمل قائمة بذخ المشاهير على الهدايا في عيد الحب دون أن نذكر كانييه ويست وكيم كارداشيان.

اشترى كاني ويست في عيد الحب عام 2013 هدية ثمينة لزوجته عبارة عن سوار مصنوع من الماس والزمرد والذهب الأبيض من تصميم "بانثر دو كارتييه" تقدر قيمته ب73 ألف دولار أميركي.

أما بعيد الحب في العام التالي، فاجأ المغني كاني ويست كيم بآلاف الورود الحمراء، ويبدو أن الهدية نالت إعجابها، فنشرت صورة لها مستلقية على أريكة وتحيط بها الورود الحمراء.

هوارد ستيرن









لا يقتصر المذيع ومقدم البرامج الأميركي هوارد ستيرن على صدم المشاهدين فحسب، بل يشمل ذلك زوجته بيث أيضاً، حيث قدم هوارد خاتم خطبة لبيث في عيد الحب لعام 2007 ثمنه 250 ألف دولار أميركي به قطعة زمرد تزن 5.2 قيراط.