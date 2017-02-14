من الأفلام إلى الواقع.. أشهر العلاقات العاطفية بهوليوود التي انتهت إلى حبٍّ حقيقي

يتقمصون كل الأدوار ببراعة تارة تجدهم في دور الشرير وتارة أخرى في دور الوديع المسالم، وفي بعض الأحيان يلعبون دور الطبيب وأحياناً أخرى دور المُتشَرد الذي لا يجد مأوى أو عمل.

من بين كل هذا تظهر القدرات التمثيلية المميزة لنجوم ونجمات هوليوود.

قد يتقمص بعضهم الدور لدرجة تؤثر عليه في الواقع فنرى نجوماً يفقدون عشرات الكيلوغرامات من أجل أداء شخصية ما ومنهم من يعزل نفسه أو يتعلم لغات وطرقاً للعيش مختلفة وغريبة لتظهر لنا في النهاية الأدوار وكأنها شخصيات حقيقية من الواقع.

كذلك في الأدوار الرومانسية بالأفلام يتعايش معها أبطالها لدرجة تجعلنا نبكي لفراقهم ونفرح معهم عند نجاح تلك القصص وانتهائها بشكل ناجح؛ لكن ما لا نعرفه أن تلك القصص في بعض الأحيان تنتقل للواقع وتتحول لقصص حب حقيقية بين الأبطال بعد انتهاء العمل الدرامي، حتى أن بعضها ينتهي بالزواج.



في تلك الأجواء الرومانسية التي يعيشها العالم هذه الأيام مع اقتراب "الفالنتاين" نستعرض معكم مجموعة من الأدوار الرومانسية التي انتهت بحب حقيقي بين أبطالها.



ريتشيل ماك-آدامس ورايان غوسلينغ



صرح مخرج الفيلم الرومانسي الشهير The Notebook أنه على الرغم من مشاعر الحب الكبيرة والكيمياء في التواصل والأداء التي ظهرت بين بطلي الفيلم ريتشيل ماك-آدامس ورايان غوسلينغ، فقد كان هناك حالة من عدم الارتياح قد تصل إلى الكره بينهما عند بداية التصوير حتى أنه في أحد المشاهد الرومانسية قام غوسلينغ بطلب ممثلة أخرى تقوم بتأدية المشهد معه لأنه لا يطيق الوقوف أمام ريتشيل وتأدية مشهد رومانسي.









أما الغريب في الأمر أن الفيلم قد أنتهى بعلاقة حب كبيرة بين البطلين دامت لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء الفيلم وحتى بعد انفصالهما ظلت العلاقة بينهما طيبة، إذ صرحت ريتشيل بعد الانفصال قائلة أنها ممتنة للفيلم لأنه جعلها تعيش أجمل قصة حب في حياتها.



جينيفر لوبيز وبن أفليك

علاقة الحب بين النجمين بين أفليك وجينفيز لوبيز بدأت عند تصويرهم فيلم Gigli في عام 2002، واستمرت العلاقة التي تطورت للخطوبة وكان من المخطط أن تُكلل بالزواج؛ إذ لاقت قصة حبهما شهرة كبيرة وأُطلق عليها لقب "Bennifer".









ولكن على غير المتوقع انتهت العلاقة نهاية تعيسة للغاية، فقد ترك "بين" جينيفر قبل زفافهما ودخل في علاقة حب جديدة بعدها بأشهر قليلة مع النجمة جينيفر غارنر.

صرحت لوبيز بأن تَرك أفليك لها وإلغاء الزواج، جعلها تشعر بأن قلبها قد تمزق وحطم آمالها وما بنته من أحلام على زواجهما وعلاقتهما السعيدة من وجهة نظرها.



بينيلوبي كروز وخافيير بارديم





بدأت قصة الحب بين الثنائي الإسباني الرائع بينيلوب كروز وخافيير بارديم في عام 2007 عند تصوير الفيلم الرومانسي Vicky Cristina Barcelona.

جمعتهما علاقة حب في الفيلم إذ تمحور دورهما حول زوجين متناقضين في الشخصية ومع ذلك تجمعهما مشاعر حب كبيرة تجعلهما لا يستطيعان العيش بدون بعضهما البعض.









العلاقة الحقيقية بين الثنائي بينيلوبي وبارديم مازالت مستمرة حتى الآن وأسفرت عن زواج ناجح وطفلين.

جوني ديب وآمبر هيرد



بدأت قصة الحب بين النجم العالمي جوني ديب المعشوق من الكثيرات حول العالم وبين النجمة الشقراء الشابة آمبر هيرد -التي تصغره بحوالي عشرين عاماً- عند تصويرهم فيلم The Rum Diary عام 2011.









وقع النجم في حب الممثلة الشابة من خلال دوره بالفيلم وكذلك في الحقيقة؛ إذ أعلن جوني قبل الانتهاء من تصوير الفيلم عن وقوعه في حب بطلة فيلمه وقد استمرت العلاقة وأسفرت عن زواجهما في عام 2015.

للأسف انتهت العلاقة نهاية غير سعيدة بانفصال الثنائي ديب وآمبر بعد 15 شهراً فقط من الزواج على إثر مشاكل كبيرة بينهما وصلت إلى دعاوى قضائية اُتهم فيها "جوني" بالإساءة اللفظية والجسدية لأمبر.



أنجلينا جولي وبراد بيت

قصة الحب الشهيرة بين نجمي هوليوود المدللين براد بيت وأنجلينا جولي التي كانت ومازالت حديث الساعة.

فالكثيرون حول العالم يتابعون تطورات قصة حب النجمين بشكل مستمر وتبعات النهاية التعيسة المفاجئة للجميع بانفصال الثنائي مؤخراً.









بداية قصة الحب التي جمعت النجمين كانت من خلال فيلم Mr. & Mrs. Smith الذي جمع بينهما عام 2005 وانتقلت قصة الحب من الشاشة إلى الواقع، إذ ظل الثنائي في علاقة طويلة أنجبا خلالها ثلاثة أطفال ولهم ثلاثة أطفال آخرين بالتبني وتزوجا عام 2014.

انتهت تلك العلاقة العام الماضي بدعوة قضائية رفعتها أنجلينا وطلبت فيها الطلاق الذي حصلت عليه مؤخراً.



جود لو وسيينا ميلر



انتقلت العلاقة الرومانسية بين النجمين جود لو وسيينا ميلر من الفيلم الذي جمعهما معاً عام 2004 Alfie إلى الواقع، إذ عاشا معاً قصة حب رومانسية كللت بخطوبتهما في نفس العام بعد بضعة أشهر فقط من ارتباطهما.









كان الثنائي يخططان لحفل زواج كبير وحياة سعيدة، ولكن قابلت قصة حبهما العديد من العقبات والخيانة، إذ انفصلا وعادا إلى بعضهما البعض أكثر من مرة حتى قررا الانفصال نهائياً عام 2011.



نيكول كيدمان وتوم كروز

بدأت علاقة الحب بين نجمي هوليوود الشهيرين نيكول كيدمان وتوم كروز عام 1990 عند تصويرهم فيلم Days of Thunder، إذ انتقلت علاقة الحب بين النجمين من الفيلم إلى أرض الواقع وسرعان ما تطورت العلاقة بينهما إلى الزواج في نفس العام.









استمرت علاقة الزواج بين النجمين ما يقرب من العشرة أعوام، إذ انفصلا عام 2001 ولهم طفلان بالتبني. تقول نيكول أن علاقتها مع توم كانت مثالية ولكن كان هناك انهيار سريع ومفاجئ أدى إلى الانفصال في هدوء.