على رأسها BMW.. هذه أفضل 10 محركات سياراتٍ في العالم

أصدرت مجلة "وارد للسيارات" النسخة الأخيرة من قائمتها السنوية لأفضل محركات سياراتٍ Cylinder Engine في العالم.

وتُعد هذه المرة الـ23 التي تُجري فيها المجلة مقارنةً للعثور على أفضل محركٍ في العالم.

وشهدت القائمة، الصادرة في يناير/كانون الثاني 2017، دخول 8 سياراتٍ جديدة من أصل 10 في عام 2017، بينما حافظت سيارتان على وجودهما في القائمة منذ العام الماضي.

وفي قائمة 2017، تُوفر السيارات الـ10 الفائزة لمحةً عن أحدث التغيرات بمحركات السيارات العصرية، حيث توجد محركات بـ4 و6 أسطوانات Cylinder، بالإضافة إلى أنواع مختلفةٍ من أنظمة الوسائط الهجينة Hybrid drive system (أجهزة تخزين البيانات بالسيارة).

وتمتلك 6 من أصل 10 محركاتٍ في القائمة شواحن توربينية Turbocharged، بينما يمتلك واحدٌ من المحركات شاحناً توربينياً وشاحناً توربينياً فائقاً Supercharged في الوقت نفسه.

ولأول مرة في تاريخ هذه المقارنة؛ لم تصل أي محركات ذات 8 إسطواناتٍ إلى قائمة أفضل 10 محركات.

ويقول درو وينتر، مدير المحتوى fمجلة "وارد للسيارات"، في منشور المجلة للإعلان عن المحركات الفائزة: "يرى صناع السيارات أن تقليص الحجم والشحن التوربيني والطاقة الكهربائية هي بمثابة الاستراتيجيات اللازمة لصناعة محركاتٍ متكاملةٍ وأكثر اقتصاديةً في استهلاكها للوقود. وقائمة هذا العام تؤكد هذه الاستراتيجية بوضوح".

وجرى تقييم 40 محركاً بواسطة محرري المجلة على أرض الواقع في ظروف القيادة بين شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني.

ومنحت المجلة كلَّ محركٍ درجاته على أساس القدرة الحصانية وعزم الدوران والمواصفات المُقارِنة وتخفيض الضوضاء واستهلاك الوقود وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

ووفقاً للمجلة؛ فإن المحركات المؤهلة للوصول إلى قائمة الـ10 الأوائل، هي المحركات الجديدة أو المحركات وأنظمة الدفع الكهربائية Electric Propulsion systems التي تمj إعادة تصميمها بشكلٍ ملحوظ، كما تتوافر للبيع داخل الولايات المتحدة وتوجد داخل سياراتٍ بسعرٍ مبدئيٍ يقل عن 62 ألف دولارٍ أميركي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات الفائزة العام الماضي مؤهلةٌ أيضاً للدفاع عن لقبها.

وفي نسخة العام الماضي، قامت المجلة بحظر منتجات مجموعة فولكس فاغن من القائمةP نتيجةً لفضيحة الانبعاثات التي تولدها سيارات الشركة.

أما هذا العام فعادت محركات فولكس فاغن إلى المنافسة بمحرك 2 لتر في سيارة أودي إي4 والمحرك ذي الـ4 أسطواناتٍ Cylinder الجديد في سيارة بورشه 718 الرياضية.

وإليكم قائمة أفضل 10 محركات سيارات في العالم، وفقاً لمجلة وارد، حسب الترتيب الأبجدي:

1.بي إم دبليو M240i. هي أفضل سيارة رياضية كوبيه تُنتجها بافاريا في السنوات الأخيرة. ويمتلك هذا الوحش على الطريق محركاً توربينياً Turbocharged

بسعة 3.5 لتر وقدرة 335 حصاناً Horsepower و6 أسطواناتٍ Cylinder مدمجة.









ووجدت لجنة التحكيم أن محرك B58 الذي تُنتجه الشركة "سريعٌ للغاية وسلسٌ بشكلٍ لا يُصدق، ويستهلك كمياتٍ أقل من الوقود"، كما أنه أصغر في الحجم من بعض المحركات ذات الـ4 أسطوانات Cylinder. علاوةً على أنه واحدٌ من محركين فقط حافظا على مكانيهما في القائمة منذ العام الماضي.

2. المحرك الثاني الذي حافظ على وجوده في القائمة، هو محرك شيفروليه Volt بسعة 1.5 لتر ونظام وسائط هجين Hybrid Drive System و4 أسطواناتٍ Cylinder مدمجة.









انبهرت لجنة التحكيم بالمدى الكهربائي لنظام الوسائط الهجين والاقتصاد المتميز في استهلاك الوقود، وهو ما دفعهم لوصفه بأنه "أحد أكثر أنظمة الدفع ابتكاراً وصخباً على الإطلاق".

3. التالي في القائمة هو محرك سيارات كرايسلر Pacifica الهجين: فبينما وجدنا هذا النوع من المحركات داخل مختلف أنواع السيارات على مدار العقد الماضي، فهذه أول مرة يدخل فيها الأسواق داخل سيارات الميني فان.

وتحت الغطاء، يوجد محركٌ بشكل V بسعة 3.6 لتر ودورة أتكينسون و6 أسطواناتٍ Cylinder مقترنةٍ بمحركين كهربائيين.









وكتبت المجلة في تقريرها: "نظام الوسائط الهجين في سيارات Pacifica، يُبهرنا بتوفيره تجربة قيادةٍ سلسةٍ وفعالة دون استغلال مساحةٍ داخليةٍ كبيرة، مع توفير قيادةٍ وتحكمٍ سهلٍ ومُريح".

4. حصدت سيارات شركة فورد عالية الأداء من موديل Focus RS على قسطٍ كبيرٍ من استحسان النقاد، منذ وصلت إلى صالات العرض في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.

ويعود الفضل في هذا إلى محركٍ توربينيٍّ بسعة 2.3 لتر وقدرة 350 حصاناً و4 أسطوانات Cylinder، التي توفر قوةً هائلةً لسيارات Focus الهاتشباك الصغيرة على الطريق.









وأضافت المجلة: "من بين الـ40 محركاً التي تم اختبارها هذا العام -والتي تشمل محركاتٍ عالية الأداء ومحركاتٍ رياضيةً راقية- لم نجد سيارةً أفضل في القيادة من الـFocus RS".

5. أما المحركات الهجينة لسيارات هوندا Accord، فقد عاشت سنواتٍ طويلةً داخل عباءة منافِستها المشهود لها بالكفاءة من شركة تويوتا.

لكن هذا العام، أُعجِبت لجنة التحكيم بمحركات الـAccord ذات نظام الوسائط الهجين Hybrid's Gutsy بقدرة 212 حصاناً ونظام استهلاك الوقود الاقتصادي بقدرة 47 ميلاً في الغالون.









6. بينما يسعى قطاع صناعة السيارات لإنتاج سيارات أكثر اقتصاديةً في استهلاكها للوقود باستخدام تقنية التهجين المداري، نجحت سيارات شركة هيونداي موتور من موديل Elantra Eco في ترشيد استهلاك الوقود دون استخدام هذه التقنية.

حيث تمتلك Elantra Eco محركاً توربينياً Turbocharged قديراً بسعة 1.4 لتر وقدرة 128 حصاناً وأسطوانات Cylinder.









7. فشل محرك VQ بشكل V ذو الـ6 أسطوانات Cylinder من شركة نيسان موتورز، في الوصول إلى قائمة الـ10 الأوائل للمرة الـ16، بينما نجح أحد المحركات الذي ينحدر من سلالته في الوصول إلى القائمة، حيث تحتوي سيارات Infiniti Q50 Red Sport 400 على محركٍ توربينيٍّ ثنائيٍ بشكل V وبقدرة 400 حصانٍ من طراز محركات VR.









8. تجلب سيارات CX-9 الجديدة من مازدا، شخصية Zoom Zoom -التي ظهرت في إعلانات الشركة خلال التسعينات- إلى طراز السيارات ذات الـ7 مقاعد.

حيث إن هذا المحرك بسعة 2.5 لتر وقدرة 250 حصاناً و4 أسطوانات Cylinder مدمجة؛ يُمثل المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق نظام الشحن التوربيني على محركات سيارات مازدا من نوع SkyActiv الاقتصادي في استهلاك الوقود.









وتضيف المجلة: "وضعُ محركٍ ذي 4 أسطواناتٍ داخل سيارة كروس أوفر لا يبهر صحفيي السيارات عادةً، لكن مازدا نجحت في التغلب على ذلك بمحرك SkyActiv الجديد بسعة 2.5 لتر".

9. بينما يقوم كل صُناع السيارات بتقليص حجم محركاتهم Engines، قامت مرسيدس-بنز بالأمر نفسه.

حيث يأتي في قلب تشكيلة سياراتها الجديدة محرك M274 التوربيني المعدّل بسعة 2.0 لتر وقدرة 241 حصاناً، و4 أسطوانات Cylinder مدمجة.

ويمكنك العثور عليه في أنواع مختلفةٍ، مثل السيارات السيدان Sedans من الفئة سي والفئة إي، بالإضافة إلى السيارات الرياضية متعددة الأغراض مثل GLC.









وقد أثنت لجنة التحكيم على هذا المحرك؛ لقوة عزمه في التوصيل وترشيده في استهلاك الوقود الذي يصل إلى 26 ميلاً في الغالون بسيارات الفئة سي.

10. على مدار تاريخها الطويل، لم تكتسب شركة فولفو شهرتها كعلامةٍ تجارية في مجال إنتاج المحركات القوية. لكن الوضع قد تغير الآن. فتحتَ غطاء سيارتها الصالون العائلية الجديدة V60 Polestar، يوجد محركٌ توربينيٌ ومحركٌ توربينيٌ فائقٌ جديد ومختلف من طراز محركات Drive-E التي تُنتجها شركة فولفو.









ويمكن لهذا المحرك أن ينطلق بسيارة الصالون العائلية من فولفو بسرعةٍ تصل إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط.

وهذا ما دفع المجلة لتسمية المحرك ذي سعة 2 لتر وقدرة 364 حصاناً "الجوهرة ذات الـ4 أسطوانات".

- هذا الموضوع مترجم عن النسخة الألمانية لموقع Business Insider. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.