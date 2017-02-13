هذه حقيقة رفع الدعم عن الخبز في السعودية

روجت العديد من وسائل الإعلام المحلية السعودية ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي خبراً تضمن اتجاه المملكة العربية السعودية إلى رفع الدعم عن الخبز.

ونفى مصدر مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" صحة ما تم ترويجه.

وأكد المصدر أن شركات المطاحن بالسعودية مستمرة في بيع الدقيق للمخابز بالأسعار نفسها من دون تغيير، وأن السحب اليومي لحصص العملاء يسير وفق معدلاته الطبيعية.

وأوضح أن وزارة التجارة والاستثمار صرحت بأنها تتابع التزام المخابز بالأوزان المقررة نظاماً للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 غرامات للريال الواحد.





السعودية تقرر رفع الدعم عن الخبز ، والأردن تقرر زيادة أسعار مختلف الخدمات برفع الضرائب والجمارك

وطبعا مفيش خروف... https://t.co/VLzMBGHVes — Mohamed ismail Hafez (@Dr_Mohmd_Ismail) ١٣ فبراير، ٢٠١٧