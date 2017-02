هدية عمرو دياب في الفلانتين.. أغنيته "معاك قلبي" فيديو كليب

وصل عدد مشاهدي أغنية " معاك قلبي" للمطرب المصري عمرو دياب إلى 100 ألف متابع بعد ساعات على طرحها على قناته الخاصة في يوتيوب، والتي يقترب عدد مشتركيها إلى مليون ومئتي ألف مشترك من محبي الفنان الخمسيني.

كما وصل عدد مشاهديها على صفحته على فيسبوك، والتي يتابعها أكتر من 16 مليون معجب الـ 17 ألف مشاهد.

Listen to معاك قلبى لعمرو دياب ألبوم أحلى و احلى 2016 by Aya El Sayed #np on #SoundCloud https://t.co/WccFkT47NG

— Eliby (@AhmedMo01976511) February 13, 2017