هدية عمرو دياب في الفلانتين.. أغنيته "معاك قلبي" فيديو كليب

وصل عدد مشاهدي أغنية " معاك قلبي" للمطرب المصري عمرو دياب إلى 100 ألف متابع بعد ساعات على طرحها على قناته الخاصة في يوتيوب، والتي يقترب عدد مشتركيها إلى مليون ومئتي ألف مشترك من محبي الفنان الخمسيني.

كما وصل عدد مشاهديها على صفحته على فيسبوك، والتي يتابعها أكتر من 16 مليون معجب الـ 17 ألف مشاهد.

Listen to معاك قلبى لعمرو دياب ألبوم أحلى و احلى 2016 by Aya El Sayed #np on #SoundCloud https://t.co/WccFkT47NG — Eliby (@AhmedMo01976511) February 13, 2017

يذكر أن هذه الأغنية التي أخرجها مواطنه هادي الباجوري، كانت في الألبوم الأول الذي تعاون من خلاله مع شركة ناي التي أطلقت ألبومه "أحلى وأحلى" في إبريل/ نيسان من عام 2016 بعد ان فسخ المطرب عقده مع شركة روتانا والتي كانت تشرف على أعماله الفنية لعقد من الزمان.









الجدير بالذكر أن "الهضبة" كان حديث الصحافة الفنية بعد نشره مقطعاً مصوراً وهو يمارس تمارين رياضية صعبة على صفحته على فيسبوك تجاوز عدد مشاهديه الـ 4 ملايين مشاهد، ربطه معجبوه بأنها طريقته في الرد على مواطنته المطربة شيرين، التي قالت في حفل زفاف الممثلين عمرو يوسف وكندة علوش أواخر يناير/كاون الثاني "وعايزة أقول إن … راحت عليه وكبر خلاص في السن وإحنا اللي جايين"، قاصدة بذلك الفنان عمرو دياب دون أن تذكر اسمه، وهو ما أثار غضب جمهوره بشدة.









كما وجّه الفنان رسالة أخرى لشيرين خلال الحفل الذي أحياه في دبي على مسرح أوبرا دبي، الجمعة 3 فبراير/شباط.

فخلال تقديم أغنيته الشهيرة "نور العين"، قال دياب بطريقة لاذعة ، بعدما غنى مع الجمهور الأغنية وصفق معهم بالطريقة الشهيرة التي ألفها الناس "السقفة هذه أشهر من أغاني ومغنين كتير أوي"، ما فُهم منه أنه إشارة إلى شيرين.