للعشاق الشجعان فقط.. الاحتفال بعيد الحب بحلوى مصنوعة من الحشرات!

هل مللت من تناول الشوكولاتة في عيد الحب؟ جرِّب مشروب الحشرات أو العناكب المغطاة بالكراميل بهذه المناسبة!

تقدِّم حانة في العاصمة اليابانية طوكيو للعشاق الشجعان والذواقة الفضوليين قائمة خاصة من الحلويات والمشروبات المصنوعة من الحشرات قبل عيد الحب الذي يوافق الثلاثاء 14 فبراير/شباط.









وقالت سايومي ماكينو (20 عاماً) لتليفزيون رويترز، في حانة دورانبار وسط طوكيو: "إنها مقرمشة مثل قشر اللوز وتتناغم بشكل رائع مع الشوكولاتة."

وتتراوح قائمة الحلويات والمشروبات بين الكوكتيل المصنوع من الكرز والحشرات إلى الديدان المغطاة بالكراميل مع اللوز والكاجو.

وتحوي الكريمة المخفوقة في بعض الحلويات السوائل الداخلية لحشرات البق التايلاندية المعروفة بطعمها الحلو.

ورغم أن الحشرات تُستخدم في بعض المطابخ الإقليمية، فإنها ليست شائعة في جميع أنحاء اليابان.

وقال يوتا شينوهارا وهو طالب جامعي نظَّم الحدث، إنه أراد أن يروج لثقافة بديلة للطعام.

وقال: "أحب الحشرات وأعتقد أنه من الممتع حقاً تناولها"، مضيفاً أنها مصدر مستدام أيضاً للغذاء.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن الحشرات يمكن أن تكون مصدراً غنياً للدهون والبروتين والفيتامينات والألياف والمعادن.