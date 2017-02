أزياء اللبناني زهير مراد سيطرت على إطلالات نجمات حفل "غرامي"

إذا كان للأناقة عنوان فهو ولا شك مراسم مرور جميلات الشهيرات على السجادة الحمراء في المناسبات العالمية، وآخرها حفل توزيع جوائز "غرامي" الـ 59، الجائزة الموسيقية الأهم في العالم، والتي كانت سجادتها الحمراء هذا العام، ساحة سيطرت على أزياء نجماتها تصميمات اللبناني المبدع زهير مراد.

ارتدت تصميماته على السجادة الحمراء وفي الحفلات التي تلتها تلك الليلة نجمات مثل المغنية الكندية سيلين ديون، والعارضة الأسترالية نيكول ترينفيو، وكريس جينر والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والمغنية الأميركية كيتي بيري ومواطنتها فيث هيل.

الجدير بالذكر أن هيل لم تستطع نطق اسم المصمم عندما كانت تجيب على أسئلة مقدم برنامج ET رايان سيكريست، واستعانت بزوجها لتذكيرها باسمه لكنه لم يوفق هو الآخر.

Céline Dion wore an green emerald #ZuhairMurad Spring 2017 Haute Couture gown to the #GRAMMYs. https://t.co/ZPxuT7pZNM pic.twitter.com/53OSFYsIYp

— The Fashion Court (@TheFashionCourt) February 13, 2017