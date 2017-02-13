Huffpost Arabi ar
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أزياء اللبناني زهير مراد سيطرت على إطلالات نجمات حفل "غرامي"

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إذا كان للأناقة عنوان فهو ولا شك مراسم مرور جميلات الشهيرات على السجادة الحمراء في المناسبات العالمية، وآخرها حفل توزيع جوائز "غرامي" الـ 59، الجائزة الموسيقية الأهم في العالم، والتي كانت سجادتها الحمراء هذا العام، ساحة سيطرت على أزياء نجماتها تصميمات اللبناني المبدع زهير مراد.

ارتدت تصميماته على السجادة الحمراء وفي الحفلات التي تلتها تلك الليلة نجمات مثل المغنية الكندية سيلين ديون، والعارضة الأسترالية نيكول ترينفيو، وكريس جينر والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والمغنية الأميركية كيتي بيري ومواطنتها فيث هيل.

الجدير بالذكر أن هيل لم تستطع نطق اسم المصمم عندما كانت تجيب على أسئلة مقدم برنامج ET رايان سيكريست، واستعانت بزوجها لتذكيرها باسمه لكنه لم يوفق هو الآخر.


سيلين ديون




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كريس جينر





فيث هيل









نيكول تيرنفيو





كيتي بيري




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إطلالات جائزة الـ غرامي 2017
لـ
  • صوفي ويلد

  • غابي مورينو

  • ليا ميشيل

  • La cantante Cassadee Pope

  • جوي هويرتو

  • إميلي ويسباند

  • صوفي بيم

  • جوليانا رانسيك

  • جوي فيا

  • غيرل كراش

  • تيناشا

  • رايان سيكريست

  • لالا هاثاوي

  • كريستين كافالاري

  • لورين دياغل

  • أديل

  • باريس جاكسون

  • كاميلا كابيلو

  • شون روبنسون

  • كارولين دامور

  • هيلاري سكوت

  • إيل كينغ

  • كات غراهام

  • توري كيلي

  • كايا جونز

  • إيرين ليم

  • كيلسا باليريني

  • إنيا

  • ستيف أوكه

  • سكايلر غري

  • نيك جوناس

  • جيمس كوردون وجوليا كاري

  • هايدي كلوم

  • كيري أندروود

  • مارين موريس

  • هالسي

  • فيث هيل وزوجها

  • جنيفر لوبيز

  • كيتي بيري

  • ليدي غاغا

  • ليدي غاغا

  • سيلين ديون

  • ريهانا

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