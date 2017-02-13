شابة أوكرانية تقتل زوجها وتسافر إلى مصر لـ"الاستجمام"

قتلت شابة أوكرانية زوجها، قبل أن تفر إلى مصر في رحلة استجمام، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لشرطة مقاطعة روفنا الأوكرانية، فيما نقله موقع Ria الروسي.

ووفقاً لرواية المحققين، قامت امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً، من مدينة روفنا الأوكرانية، بتوجيه 4 طعنات قاتلة لزوجها، ثم قامت بلف جثته في أكياس للقمامة، وخبَّأتها في غرفة الخزانة بالمنزل.

وذلك قبل أن تتوجه الشابة إلى والدتها طالبةً منها رعاية طفليهما، فيما قامت بالسفر إلى خارج البلاد بحجة الاستجمام.

وقد توصل المحققون إلى أن المرأة غادرت مطار كييف الدولي متجهةً إلى مصر في منتصف ليل 8 فبراير/شباط الماضي.

وفي اليوم التالي، أبلغ صديق للضحية الشرطة عن اختفائه، لتكتشف مقتله.

الجدير بالذكر أن القانون الأوكراني يضع المتهمين بارتكاب جرائم قتل على قوائم المطلوبين دولياً.