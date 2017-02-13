"يُمكنك فعلها دون مساعدة مصفف".. تسريحات أنيقة لصاحبات الشعر الطويل.. تعلَّميها في دقائق

من قال إنه يجب عليكِ الذهاب إلى الكوافير للحصول على تسريحة شعر مميزة؟!، يُمكنك فعلها بنفسك في المنزل في ثوان معدودة، وتتخلين بذلك عن التسريحات التقليدية التي تشمل "ذيل الحصان"، و"كعكة الشعر"، أو "الضفيرة"، والتي تلجأ إليها بشكلٍ خاص صاحبات الشعر الطويل.

في هذا الموضوع نُقدم لكِ بعض التسريحات المميزة للشعر الطويل، لتناسب مشاويرك الصباحية إلى العمل، أو المسائية في السهرات والحفلات المميزة، ولن تأخذ من وقتك الكثير.

هذه التسريحة بسيطة وسهلة للغاية، وفي الوقت نفسه أنيقة ومناسبة للسهرات المميزة.









إذا كنتِ ذاهبة للجامعة، فستكون هذه التسريحة مثالية لكِ.









أما هذه فتناسب تفاصيل يومك في العمل أو الجامعة.









لديك حفلٌ خاص مميز، وتريدين أن تكوني كأميرات ديزني؟! إذاً تعلمي هذه الطريقة.









هل تعلمين تلك اللحظة عندما تشعرين وكأن كل الأنوار انطفأت ويدخل شخصٌ ما تحيطه هالة الأضواء كلها؟!، لهذه التسريحة البسيطة المفعول ذاته.









من لم تعجبه أناقة Elsa الأخاذة في فيلم ديزني Frozen؟، ما رأيك لو حصلتِ على نفس شكل شعرها في دقائق!









قد تضطرين في يومٍ ما إلى الذهاب إلى مكانين غير متشابهين تماماً، مثلاً أن تخرجي من الجامعة مباشرةً إلى حفل عيد ميلاد، أو من العمل إلى حفل زفاف، وعندها تكونين بحاجة إلى تغيير مظهرك سريعاً ليناسب كل مكان.

ستسعفك هذه التسريحة كثيراً، إذ يُمكنك فك جزء منها، أو إضافة جزء آخر إليها لتغيري شكلها تماماً، دون الحاجة لفك شعرك كاملاً.









للسهرات المميزة، يجب أن يكون كل شيء مميزاً، والأولوية لشعرك عزيزتي.







