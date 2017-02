خدعة بيونسيه حبست الأنفاس.. ومغنيان تسلَّماها بالملابس الداخلية.. أبرز لقطات حفل جائزة "غرامي"

أقيم الاحتفال الـ 59 لجائزة الـ غرامي أرفع الجوائز الموسيقية في العالم، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية مساء الأحد الـ 12 من فبراير/ شباط، بحضور عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الغرب، وعلى رأسهم البريطانية أديل التي حصدت 5 جوائز رئيسية فيه.

كما حضرته الأميركية بيونسيه ومواطنيها دريك وكيتي بيري وليدي غاغا وريهانا وغيرهم من نجوم غناء الصف الأول.

نرصد لكم فيما يلي أبرز لقطات الحفل الذي قدّمه الكوميديان جيمس كوردون وغنّت فيه بيونسيه وأديل، وفاز فيه أيضا مغني الراب chance بجائزته الفنية الأولى.

@moonsblues IM YELLING!!! THEY DID IT??? Haha look that's my favourite band 21 pilot pic.twitter.com/WX2yewtqFt — ☁️sun will rise ⛅️ (@PoliMollyKari) February 13, 2017

قام فريق 21 Pilots بتسلم جائزة غرامي عن أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي عن أغنية Stressed Out لكن عضوي الفريق وفور سماعهما نبأ الفوز قاما بخلع السراويل وصعدا لتسلم الجائزة على المسرح بالثياب الداخلية، دون سبب مفهوم.

قدّم مغني الراب Chance الشكر لفريق عمله، شاكراً الله على وجودهم في حياته وقال في كلمته" أن تكون فناناً مستقلاً لا يعني أن تعمل وحدك، بل تعني أن تتمتع بالحرية".

أضفى حضور المغنية الأميركية بيونسيه نكهة خاصة على الحفل، ووصف أداءها وهي حامل بـ " المتخطي لكل الحدود" ففي لقطة ساحرة تتغير ملابسها.

I wish I trusted anything as much as Beyoncé trusts that chair. #GRAMMYs pic.twitter.com/qRqc6HNC7V — Kelsey Wolf (@kelsWOLF) February 13, 2017

وفي أخرى حبست أنفاس الحاضرين وهي تكاد تسقط عن الكرسي.

اشتهر مقدم الحفل جيمس كوردون لتقديمه برنامج Carpool Karaoke والذي استضاف من خلاله أشهر المغنيين، وحتى الشخصيات العامة مثل ميشيل أوباما زوجة رئيس الولايات المتحدة السابق.

كوردون أضفى على الحفل نكهة برنامجه الشهير بإحضاره السيارة التي يستضيف فيها مشاهير برنامجه وغني أغنية Sweet Caroline مع المطربة الأميركية جنيفر لوبيز.

Katy Perry's performance of Chained to the rhythm. She did that. pic.twitter.com/bgHe16MmB4 — GiNA 🏳️🌈 (@rihftperry) February 13, 2017

وضعت المغنية كاتي بيري على ذراعها شارة لامعة كُتب عليها "قاوم"، ورددت شعار "لا للكراهية" الذي يستخدمه المتظاهرون المعارضون لترامب.

عفوية تفاعل ريهانا مع الموسيقى

خطاب أديل على المسرح ومدحها لبيونسيه بكلمات معبرة، بعد أن قررت كسر جائزتها وتقاسمها معها قائلة " لا أستطيع أن أقبل هذه الجائزة، فألبوم Lemonade هو علامة فارقة" ثم وجهت كلامها لبيونسيه قائلة "بيونسيه إنه ألبوم فريد وأصدر بعناية وجميل ويحمل روحاً.. نحن جميعاً نقدره.. كل الفنانين هنا يقدرونك.. أنت مصدر للضوء ينير لنا".