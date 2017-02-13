خدعة بيونسيه حبست الأنفاس.. ومغنيان تسلَّماها بالملابس الداخلية.. أبرز لقطات حفل جائزة "غرامي"

أقيم الاحتفال الـ 59 لجائزة الـ غرامي أرفع الجوائز الموسيقية في العالم، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية مساء الأحد الـ 12 من فبراير/ شباط، بحضور عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الغرب، وعلى رأسهم البريطانية أديل التي حصدت 5 جوائز رئيسية فيه.
كما حضرته الأميركية بيونسيه ومواطنيها دريك وكيتي بيري وليدي غاغا وريهانا وغيرهم من نجوم غناء الصف الأول.
نرصد لكم فيما يلي أبرز لقطات الحفل الذي قدّمه الكوميديان جيمس كوردون وغنّت فيه بيونسيه وأديل، وفاز فيه أيضا مغني الراب chance بجائزته الفنية الأولى.
@moonsblues IM YELLING!!! THEY DID IT??? Haha look that's my favourite band 21 pilot pic.twitter.com/WX2yewtqFt
— ☁️sun will rise ⛅️ (@PoliMollyKari) February 13, 2017
قام فريق 21 Pilots بتسلم جائزة غرامي عن أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي عن أغنية Stressed Out لكن عضوي الفريق وفور سماعهما نبأ الفوز قاما بخلع السراويل وصعدا لتسلم الجائزة على المسرح بالثياب الداخلية، دون سبب مفهوم.
Best New Artist @chancetherapper #GRAMMYs #ForTheCulture pic.twitter.com/kZJWUXw3zA
— The Made Brand (@TheMadeBrand) February 13, 2017
قدّم مغني الراب Chance الشكر لفريق عمله، شاكراً الله على وجودهم في حياته وقال في كلمته" أن تكون فناناً مستقلاً لا يعني أن تعمل وحدك، بل تعني أن تتمتع بالحرية".
Watch @Beyonce's stunning #GRAMMYs performance immediately. https://t.co/gNrZnaq5Dh pic.twitter.com/U2GGFCkpdQ
— The FADER (@thefader) February 13, 2017
أضفى حضور المغنية الأميركية بيونسيه نكهة خاصة على الحفل، ووصف أداءها وهي حامل بـ " المتخطي لكل الحدود" ففي لقطة ساحرة تتغير ملابسها.
I wish I trusted anything as much as Beyoncé trusts that chair. #GRAMMYs pic.twitter.com/qRqc6HNC7V
— Kelsey Wolf (@kelsWOLF) February 13, 2017
وفي أخرى حبست أنفاس الحاضرين وهي تكاد تسقط عن الكرسي.
James Corden's star-studded "Carpool Karaoke" closes with a Blue Ivy cameo! #GRAMMYs pic.twitter.com/BrGD6ej1GI
— Mashable (@mashable) February 13, 2017
اشتهر مقدم الحفل جيمس كوردون لتقديمه برنامج Carpool Karaoke والذي استضاف من خلاله أشهر المغنيين، وحتى الشخصيات العامة مثل ميشيل أوباما زوجة رئيس الولايات المتحدة السابق.
كوردون أضفى على الحفل نكهة برنامجه الشهير بإحضاره السيارة التي يستضيف فيها مشاهير برنامجه وغني أغنية Sweet Caroline مع المطربة الأميركية جنيفر لوبيز.
Katy Perry's performance of Chained to the rhythm. She did that. pic.twitter.com/bgHe16MmB4
— GiNA 🏳️🌈 (@rihftperry) February 13, 2017
وضعت المغنية كاتي بيري على ذراعها شارة لامعة كُتب عليها "قاوم"، ورددت شعار "لا للكراهية" الذي يستخدمه المتظاهرون المعارضون لترامب.
.@rihanna brought a flask to the #GRAMMYs so she wins. #etalk pic.twitter.com/WlpmfmBVFA
— etalk (@etalkCTV) February 13, 2017
عفوية تفاعل ريهانا مع الموسيقى
.@Adele made @Beyonce cry at the #Grammys https://t.co/4jI1pBwg4M pic.twitter.com/BVt9RYEreZ
— Variety (@Variety) February 13, 2017
خطاب أديل على المسرح ومدحها لبيونسيه بكلمات معبرة، بعد أن قررت كسر جائزتها وتقاسمها معها قائلة " لا أستطيع أن أقبل هذه الجائزة، فألبوم Lemonade هو علامة فارقة" ثم وجهت كلامها لبيونسيه قائلة "بيونسيه إنه ألبوم فريد وأصدر بعناية وجميل ويحمل روحاً.. نحن جميعاً نقدره.. كل الفنانين هنا يقدرونك.. أنت مصدر للضوء ينير لنا".