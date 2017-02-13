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خدعة بيونسيه حبست الأنفاس.. ومغنيان تسلَّماها بالملابس الداخلية.. أبرز لقطات حفل جائزة "غرامي"

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أقيم الاحتفال الـ 59 لجائزة الـ غرامي أرفع الجوائز الموسيقية في العالم، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية مساء الأحد الـ 12 من فبراير/ شباط، بحضور عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الغرب، وعلى رأسهم البريطانية أديل التي حصدت 5 جوائز رئيسية فيه.

كما حضرته الأميركية بيونسيه ومواطنيها دريك وكيتي بيري وليدي غاغا وريهانا وغيرهم من نجوم غناء الصف الأول.

نرصد لكم فيما يلي أبرز لقطات الحفل الذي قدّمه الكوميديان جيمس كوردون وغنّت فيه بيونسيه وأديل، وفاز فيه أيضا مغني الراب chance بجائزته الفنية الأولى.



قام فريق 21 Pilots بتسلم جائزة غرامي عن أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي عن أغنية Stressed Out لكن عضوي الفريق وفور سماعهما نبأ الفوز قاما بخلع السراويل وصعدا لتسلم الجائزة على المسرح بالثياب الداخلية، دون سبب مفهوم.



قدّم مغني الراب Chance الشكر لفريق عمله، شاكراً الله على وجودهم في حياته وقال في كلمته" أن تكون فناناً مستقلاً لا يعني أن تعمل وحدك، بل تعني أن تتمتع بالحرية".



أضفى حضور المغنية الأميركية بيونسيه نكهة خاصة على الحفل، ووصف أداءها وهي حامل بـ " المتخطي لكل الحدود" ففي لقطة ساحرة تتغير ملابسها.



وفي أخرى حبست أنفاس الحاضرين وهي تكاد تسقط عن الكرسي.



اشتهر مقدم الحفل جيمس كوردون لتقديمه برنامج Carpool Karaoke والذي استضاف من خلاله أشهر المغنيين، وحتى الشخصيات العامة مثل ميشيل أوباما زوجة رئيس الولايات المتحدة السابق.

كوردون أضفى على الحفل نكهة برنامجه الشهير بإحضاره السيارة التي يستضيف فيها مشاهير برنامجه وغني أغنية Sweet Caroline مع المطربة الأميركية جنيفر لوبيز.



وضعت المغنية كاتي بيري على ذراعها شارة لامعة كُتب عليها "قاوم"، ورددت شعار "لا للكراهية" الذي يستخدمه المتظاهرون المعارضون لترامب.



عفوية تفاعل ريهانا مع الموسيقى



خطاب أديل على المسرح ومدحها لبيونسيه بكلمات معبرة، بعد أن قررت كسر جائزتها وتقاسمها معها قائلة " لا أستطيع أن أقبل هذه الجائزة، فألبوم Lemonade هو علامة فارقة" ثم وجهت كلامها لبيونسيه قائلة "بيونسيه إنه ألبوم فريد وأصدر بعناية وجميل ويحمل روحاً.. نحن جميعاً نقدره.. كل الفنانين هنا يقدرونك.. أنت مصدر للضوء ينير لنا".

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إطلالات جائزة الـ غرامي 2017
لـ
  • صوفي ويلد

  • غابي مورينو

  • ليا ميشيل

  • La cantante Cassadee Pope

  • جوي هويرتو

  • إميلي ويسباند

  • صوفي بيم

  • جوليانا رانسيك

  • جوي فيا

  • غيرل كراش

  • تيناشا

  • رايان سيكريست

  • لالا هاثاوي

  • كريستين كافالاري

  • لورين دياغل

  • أديل

  • باريس جاكسون

  • كاميلا كابيلو

  • شون روبنسون

  • كارولين دامور

  • هيلاري سكوت

  • إيل كينغ

  • كات غراهام

  • توري كيلي

  • كايا جونز

  • إيرين ليم

  • كيلسا باليريني

  • إنيا

  • ستيف أوكه

  • سكايلر غري

  • نيك جوناس

  • جيمس كوردون وجوليا كاري

  • هايدي كلوم

  • كيري أندروود

  • مارين موريس

  • هالسي

  • فيث هيل وزوجها

  • جنيفر لوبيز

  • كيتي بيري

  • ليدي غاغا

  • ليدي غاغا

  • سيلين ديون

  • ريهانا

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