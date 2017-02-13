أضاف 3 آلاف كلمة للغة الإنكليزية.. 6 حقائق مثيرة ربما لا تعرفها عن شكسبير

يلجأ المرء عادة للكتابة لأغراضٍ شتَّى، فما بين توثيق المواقف الحياتية المؤثرة، ومروراً بالتنفيس الداخلي عما يدور في النفس، وفي النهاية يبقى الأثر، والثراء المعرفي هو خير شاهد على أن كاتباً متميزاً قد مر من هنا ذات يوم.

ويعدُّ ويليام شكسبير، من الكتاب القلائل على مدار التاريخ البشري الذين لا تزال كتابتهم تنبض بالحياة، حتى اللحظة الآنية عطفاً على صلاحيتها لكل زمان، ومكان.

فيما يلي نستعرض سوياً لحقائق مثيرة للاهتمام، وغير منتشرة حول حياة الكاتب الأكثر شهرة في التاريخ.

1- قدم للغة الإنكليزية ما يزيد على ثلاثة آلاف كلمة

وفقاً لقاموس أكسفورد، للغة الإنكليزية، فقد أثرى شكسبير، لغته وأضاف إليها ما يزيد عن ثلاثة آلاف كلمة، كما يعد شكسبير أول كاتب إنكليزي يستخدم الكلمات المركبة، وذلك بمعنى استخدام كلمتين بمعنيين مختلفين تماماً، وجعلهما تبدوان ككلمة واحدة جديدة، تدل على معنى مختلف، وجديد.

2- كانت زوجته تكبره بثماني سنوات

تزوج شكسبير في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1582 م، من آن هاثاواي، وكان عمره وقتها في الـ18، بينما كانت زوجته في السادسة والعشرين.

وبعد الزواج بفترة قصيرة وضعت زوجته هاثاواي، مولودتها الأولى سوزانا، والتي ولدت في مايو/أيار 1583، مما يعني أن زوجة "شكسبير"، كانت في شهر حملها الثالث عندما تزوجته، وهو الأمر الذي لم يكن مقبولاً اجتماعياً بلندن وقتها.

3- من مواليد برج الثور









طبقاً للمصادر التاريخية الأكثر دقّة، فقد عُمد شكسبير في يوم 26 أبريل/نيسان عام 1564، ووفقاً لتقاليد ذلك العصر فقد كان يُعمد الأطفال بعد ثلاثة أيام من ولادتهم، وهو ما يعني أن "شكسبير" ولد يوم 23 أبريل/نيسان.

ولكن بما أن شكسبير، قد وُلد في عصر كان يستخدم فيه التقويم القديم -التقويم اليولياني-، فهو وفقاً للتقويم الميلادي المستخدم حالياً يكون قد وُلد يوم 3 مايو/أيار، وهو ما يعني بأنه من مواليد برج الثور.

4- والده كان صانعاً للقفازات

انحدر شكسبير من عائلة كبيرة، وكان له سبعة أشقاء، ووالدته هي "ماري آردن"، وهي ابنة أحد ملاك الأراضي الأثرياء، أما والده فهو جون شكسبير، والذي كان صانعاً للقفازات، وتاجراً في المنتجات الزراعية، وشغل أيضاً منصب رئيس البلدية عام 1569.

ومن الجدير بالذكر أن شكسبير لم ينتظم دراسياً منذ سن الـ13؛ من أجل مساعدة والده مالياً، ثم تزوج وهو في الـ18 وأنجب ثلاث بنات، كما كان له ابن خال يُدعى وليام آردن، والذي أُلقي القبض عليه بتهمة التآمر على الملكة إليزابيث الأولى، وسُجن بسجن لندن، ثم أُعدم في نهاية المطاف.

5- شارك في التمثيل ببعض مسرحياته

لا توجد تواريخ دقيقة تحدد متى بدأ شكسبير، في التمثيل بمسرحياته، ولكن هناك تكهنات تذكر بأن شكسبير قد مثّل على خشبة المسرح قبل عام 1592، عندما لعب دور البطولة في مسرحية إدوارد، وذلك في عام 1593.

كما لعب شكسبير أدواراً صغيرة في مجموعة متنوعة من مسرحياته الخاصة مثل والد هاملت، في مسرحية هاملت، والملك هنري، بمسرحية هنري الرابع، والملك دنكان، بمسرحية ماكبث.

6- أبراهام لينكولن كان من أشد معجبيه

كان الرئيس الأميركي "أبراهام لينكولن" من أشد المعجبين بأعمال الكاتب المسرحي الكبير "شكسبير"، وكثيراً ما كان يقرأ مسرحياته في حواراته مع أصدقائه.

ومن المفارقات أن الرئيس الأميركي اُغتيل على يد الممثل المسرحي جون وليكس بوث، والذي كان يعد من أبرز الممثلين في مسرحيات "شكسبير"، المعروفة.