"لا أستطيع قبولها".. لماذا كسرت آديل جائزة "غرامي" وأهدتها لمنافستها؟

قامت المطربة البريطانية الشهيرة أديل بكسر جائزة "ألبوم العالم" ومشاركة القطعة المكسورة مع منافستها الأميركية بيونسيه.

وكانت أديل حصلت على الجائزة عن ألبوم يحمل رقم 25 والذي ضمّ أغنيتها الشهيرة Hello، ضمن عدة جوائز في الاحتفال الـ 59 لجائزة الـ غرامي أرفع الجوائز الموسيقية في العالم، والذي أقيم في لوس أنجلوس مساء الأحد.









وكشفت أديل ذات الـ 28 عاماً، والتي فازت أيضاً بجائزة أغنية العام، عن اعتقادها بأن ألبوم بيونسيه Lemonade هو الأجدر بالفوز قائلة "لا أستطيع أن أقبل هذه الجائزة، فألبوم Lemonade هو علامة فارقة" ثم وجهت كلامها لبيونسيه قائلة "بيونسيه إنه ألبوم فريد وأصدر بعناية وجميل ويحمل روحاً.. نحن جميعاً نقدره.. كل الفنانين هنا يقدرونك.. أنت مصدر للضوء ينير لنا".

ولم تكتف أديل بذلك بل واصلت التعبير عن حبها لبيونسيه ذات الـ 35 عاماً، في كواليس الاحتفال حيث قالت للصحافة "أتذكر عندما كان عمري 11 عاماً وكنت مع صديقات لي نحاول اختيار أغنية للمشاركة بها ضمن احتفال، فاقترحن علي أغنية No No No من Destiny’s Child’s – فرقة كانت بيونسيه عضوة فيها- وأذكر كيف شعرت أول مرة سمعت فيها صوتها "لقد وقعت في حبها على الفور".

وأكملت وشعرت بنفس الإحساس عندما سمعت Lemonade العام الماضي.. كل الفنانين الذين يشكلون ذات المعنى في حياتي ليسوا على قيد الحياة".

الجدير بالذكر أن أديل فازت بـ 5 جوائز رئيسية في الاحتفال الذي شاركت فيه بيونسيه وعدد كبير من نجوم الغناء الغربي.

وغنت أديل خلال الحفل أغنية Fast Love لإحياء ذكرى المغني البريطاني جورج مايكل، الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، كما شهد الحفل إحياء ذكرى المغني الأميركي برنس الذي توفي في ذات العام أيضاً.

وحصل مغني الراب الأميركي Chance the Rap ، على أول جائزة غرامي له، حيث فاز بجائزة أفضل مغنٍ جديد.

ومنحت جائزتا أفضل أغنية روك وأفضل ألبوم موسيقى بديلة، لمغني الروك البريطاني ديفيد بوي الذي توفي في 2016

ولفتت بيونسيه الأنظار بغنائها على المسرح أغنيتين من ألبومها Lemonade وهي حامل بتوأم.

وفازت بيونسيه بجائزة أفضل ألبوم Urban معاصر عن ألبوم Lemonade ، وجائزة أفضل فيديو موسيقي عن أغنية Formation .

وحصلت المغنية مارين موريس على جائزة أفضل أداء منفرد لموسيقى الريف، عن أغنية My Church ، وفاز فريق 21 Pilots بجائزة أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي عن أغنية Stressed Out.

ولم يخلُ الحفل من الحديث عن السياسة، حيث اقتبست المغنية جنيفير لوبيز كلمات الكاتبة الأميركية السوداء الحاصلة على جائزة نوبل، توني موريسون قائلة "لا وقت للتشاؤم، لا مكان لرثاء النفس، لا حاجة للصمت، لا مكان للخوف"، موجهة رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووضعت المغنية كاتي بيري على ذراعها شارة لامعة كُتب عليها "قاوم"، ورددت شعار "لا للكراهية" الذي يستخدمه المتظاهرون المعارضون لترامب.