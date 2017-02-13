البحرين تكرم أردوغان.. شاهد كيف فاجأت المملكة الرئيس التركي في حفل العشاء

ما أن وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاعة حفل العشاء الذي أقامته السلطات البحرينية على شرفه الأحد 12 فبراير/شباط 2017، حتى فاجأت فرقة الأوبرا الوطنية الرئيس التركي بعزف المقطوعة الموسيقية الشهيرة الخاصة بالمسلسل التركي "قيامة أرطغرل".

ووصل الرئيس التركي إلى المملكة البحرينية المحطة، الأولى في جولته الخليجية التي تشمل قطر والسعودية، حيث من المفترض أن يلتقي أردوغان بالمسؤولين في هذه البلدان لبحث تعزيز العلاقات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.



ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، نقلته وكالة "الأناضول"، ستساهم زيارة أردوغان إلى البلدان الثلاثة، "في تعزيز العلاقات الخليجية التركية بشكل عام، ومنظمة التعاون الإسلامي".

قيامة أرطغرل

ويعتبر "قيامة أرطغرل" واحداً من أشهر المسلسلات التركية التي لاقت رواجاً كبيراً داخل تركيا وخارجها، حيث يواصل تصدره للمراكز الأولى كأكثر المسلسلات مشاهدة في تركيا.

وكانت المؤسسة القطرية للبث، قد أعلنت في بداية العام 2017، تمكنها من الحصول على حقوق دبلجة المسلسل وبثه باللغة العربية عبر شاشة التلفزيون القطري، ما سيمكّن جمهوراً عريضاً في الدول العربي من متابعته من خلال التلفاز بدلاً من قنوات اليوتيوب غير الرسمية.

ويروي المسلسل التاريخي قصة أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية.

وسام

ومن ناحية أخرى قلد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد 12 فبراير/شباط 2017، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وسام الشيخ "عيسى بن سلمان آل خليفة"، وهو أرفع وسام في البلاد.

وكان العاهل البحريني في مقدمة مستقبلي أردوغان بعد أن حطت طائرته في مطار البحرين.



ونشرت الصحف التركية تقارير عديدة تتناول أهمية الزيارة من نواح اقتصادية، حيث أكدت صحيفة صباح التركية أنه من المتوقع أن يقوم المسؤولون الأتراك بتوقيع العديد من الاتفاقات التجارية مع المسؤولين في البحرين والسعودية وقطر في مجالات الطاقة والتجارة وزيادة نسب الاستثمار الخليجي في تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم الصادرات التركية للبلدان الثلاثة فاق الـ 53 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة ، وأنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بعد الزيارة.





