أطول سدٍّ في أميركا على وشك الانهيار.. عمليات إجلاءٍ واسعة لآلاف السكان شمال كاليفورنيا

أمرت السلطات آلاف السكان عند أطول سد في الولايات المتحدة قرب أوروفيل في شمال كاليفورنيا بإخلاء منازلهم على الفور يوم الأحد بعد أن قالت إن مفيضاً على وشك الانهيار.

جاءت أوامر الإخلاء المفاجئة بعدما قالت السلطات إن مفيض سد ليك أوروفيل قد ينهار في أي وقت وقد يتسبب في فيضانات تغرق المناطق الريفية على طول نهر فيزر.

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وقال قائد شرطة مقاطعة بوت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "أمر إخلاء فوري من المناطق المنخفضة في أوروفيل".

وقالت إدارة الموارد المائية في كاليفورنيا في الساعة 0030 بتوقيت غرينتش إن المفيض المجاور للسد قد ينهار في غضون ساعة.

وبعد ساعات بدا الوضع أقل سوءاً مع صمود المفيض وقالت إدارة الموارد المائية إن أطقماً تستخدم طائرات هليكوبتر ستسقط صخوراً لسد شرخ في المفيض.

وتعمل السلطات أيضاً على تصريف المياه لخفض منسوب البحيرة بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة في الولاية.

