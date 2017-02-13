يال حظهم.. مال وعلم معاً! 70% من المليارديرات حاصلون على شهادات جامعية.. هذه جامعاتهم

ربما الحصول على شهادة جامعية ليس شرطاً مسبقاً لتصبح مليارديراً؛ فطبقاً للبحث الذي قامت به مؤسسة Wealth x، المتخصصة في المعلومات حول أثرياء العالم وتوزيع الثروة، اتضح أن 70% من المليارديرات لديهم في الأصل شهادة جامعية.



كما أن هناك بعض الجامعات التي خرجت عدداً كبيراً من مليارديرات اليوم، والذين وصل عددهم إلى 2473 مليارديراً.



ووفقاً للتقرير الذي قدمته الشركة عام 2016، فإن جامعة هارفارد هي الأكثر إنتاجاً لمليارديرات العالم بعدد 134 مليارديراً.



وقدمت شركة Wealth x معلومات واضحة لموقع CNBC البريطاني عن أكثر الجامعات التي تخرج فيها مليارديرات أو حصلوا على درجة البكالوريوس أو ماجستير إدارة الأعمال أو الدكتوراه وغيرها من الدرجات العلمية من كل من هذه الجامعات أو حتى كانوا ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



واستناداً إلى بيانات من وزارة التعليم الأميركية، تم توضيح متوسط دخل الفرد بعد 10 أعوام من التسجيل بالكلية. وقام الموقع بنشر مقال يوضح هذه المعلومات.

جامعة هارفارد

تحتل جامعة هارفارد المرتبة الأولى على قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، ودرس فيها أيضاً 47 عالماً حصلوا على جائزة نوبل، و48 حصلوا على جائزة "بوليتزر" الصحفية، إضافة إلى شخصيات عالمية أخرى؛ من ضمنهم مالك شركة مايكروسوفت بيل غيتس، ومؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ.



كما تمتلك جامعة هارفارد أكبر مكتبة أكاديمية في الولايات المتحدة والعالم











تأسست الجامعة عام 1636، فهي من أقدم الجامعات المتميزة بنظام تعليم فائق الجودة في الولايات المتحدة الأميركية.



تخرج فيها 134 مليارديراً، ومتوسط دخل الخريجين منها بعد 10 سنوات من الالتحاق بالجامعة هو 87200 دولار.



ومن ضمن المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة مايكل بلومبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة بلومبرغ ورئيس بلدية نيويورك السابق، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ستيف بالمر.



جامعة ستانفورد

تأسست جامعة ستانفورد عام 1885، من قِبل ليلاند ستانفورد، الحاكم السابق وعضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كاليفورنيا، وتم افتتاحها عام 1891.



ومن أبرز خريجيها؛ سيرغي برين ولاري بيغ اللذيْن اخترعا وأسّسا موقع جوجل، وريد هوفمان مؤسس شبكة لينكد إن، وستيف بالمر وهو من مؤسسي مايكروسوفت.











تقع هذه الجامعة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، ويبلغ عدد المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة 67 شخصاً، ويبلغ متوسط دخل الخريجين 80900 دولار.



ومن أمثلة خريجي هذه الجامعة الملياردير، فيل نايت مؤسس نايكي.

جامعة بنسلفانيا

هي واحدة من أقدم الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، فقد تأسست عام 1740.



عدد المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة إلى الآن 54 مليارديراً، ومتوسط دخل الخريجين هو 78200 دولار.











وقد حصل أيضاً العديد من خريجيها على جائزة نوبل في مختلف المجالات.



ومن خريجي هذه الجامعة الذين أصبحوا مليارديرات فيما بعد؛ لورين باول جوبز مؤسس ورئيس Emerson Collective، وإيلون ماسك أحد مؤسسي PayPal والرئيس التنفيذي الحالي لكل منTesla Motors وشركة SpaceX.

جامعة كولومبيا

يعود تاريخ تأسيس جامعة كولومبيا في نيويورك إلى عام 1754 حين أسسها جورج الثاني ملك بريطانيا وتعتبر خامس أقدم الجامعات الأميركية، واشتُهرت بحصول 104 من خريجيها على جائزة نوبل، وكذا بتنظيمها جائزة "بوليتزر" السنوية في مجالات الصحافة والخدمة العامة والآداب والموسيقى.



تخرج في جامعة كولومبيا 3 رؤساء أميركيين؛ هم: باراك أوباما، وتيودور روزفلت، وفرانكلين روزفلت، و5 من مؤسسي الولايات المتحدة، و37 من رؤساء الدول وقادة الحكومات في العالم، إضافة إلى آلاف من الشخصيات العالمية في مجالات متعددة.











يبلغ عدد المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة -التي تقع في مدينة نيويورك- 43 مليارديراً، ومتوسط دخل الخريجين، بعد 10 سنوات من الالتحاق بالجامعة، 72900 دولار.



ومن أهم المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة؛ روبسون والتون رئيس Walmart، ووارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway.

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

تأسس عام 1861، ويبلغ عدد المليارديرات الذين تخرجوا في هذا المعهد 31 مليارديراً، ومتوسط دخل الخريجين، بعد 10 سنوات من الالتحاق بالجامعة، 71600 دولار.











ومن أهم المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة؛ تشارلز كوتش المدير التنفيذي لشركة كوتش للصناعات، وشقيقه ديفيد كوتش نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

جامعة كورنل

تقع هذه الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية وقد تأسست عام 1865.



يبلغ عدد المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة إلى الآن 26 مليارديراً، ومتوسط دخل الخريجين هو 70900 دولار.











وتخرج فيها الملياردير ديفيد اينهورن مؤسس ورئيس Greenlight Capital، ومجموعة من أعضاء عائلة جونسون العالمية.

جامعة جنوب كاليفورنيا

تقع هذه الجامعة بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية التي تم افتتاحها عام 1880.



عدد المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة إلى الآن 24 مليارديراً، ومتوسط دخل الخريجين 66100 دولار.











ويعتبر مارك بينوف أحد المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة، وهو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Salesforce.com.

جامعة ييل

تقع هذه الجامعة في مدينة نيو هافن بولاية كونيتيكت الأميركية وتأسست عام 1701.



عدد المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة إلى الآن 23 مليارديراً، ومتوسط دخل الخريجين 66000 دولار.











ستيفن شوارزمان، وهو رئيس شركة Blackstone Group، أحد خريجي هذه الجامعة.

جامعة شيكاغو

تقع هذه الجامعة بولاية إلينوي الأميركية وتأسست عام 1890.



عدد المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة إلى الآن 22 مليارديراً، ومتوسط دخل الخريجين 62800 دولار.

حصل الكثير من الذين كان لديهم ارتباط بهذه الجامعة على جائزة نوبل، سواء كانوا خريجين أو باحثين أو من أعضاء التدريس؛ مثل: ميلتون فريدمان (العلوم الاقتصادية 1976)، وصبرامانيان سوزوكي (فيزياء 1983)، وسول بيلو (الأدب 1976).











ديفيد غيلبرت بوث، الذي تخرج في كلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو في عام 1971، هو أحد مليارديرات العالم وتبرع بـ300 مليون دولار لكلية إدارة الأعمال بالجامعة في عام 2008.

جامعة نيويورك

تقع هذه الجامعة في قرية غرينتش، وهي واحدة من المراكز الثقافية بولاية نيويورك الأميركية، وتأسست عام 1831، وحصل العديد من خريجيها على جائزة نوبل.



يصل عدد المليارديرات الذين تخرجوا في هذه الجامعة إلى الآن 22 مليارديراً، ومتوسط دخل الخريجين، بعد 10 سنوات من الالتحاق بالجامعة، 58800 دولار.



كينيث انجون إحدى المليارديرات اللاتي تخرجن من هذه الجامعة عام 1960، وتُعرف بأنها الرئيس التنفيذي (CEO) لشركة هوم ديبوت.