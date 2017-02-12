ميسي سيزور مصر.. صوره تنتشر في أكثر شوارع القاهرة ازدحاماً، وهذا هدفه من الزيارة

يعتزم نجم الكرة الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي زيارة مصر يوم الأربعاء القادم، للمشاركة في دعم "الحملة السياحية العلاجية "تور آند كيور" لمواجهة "فيروس سي" (التهاب الكبد الوبائي)، تحت شعار "عالم خالٍ من فيروس سي".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 12 فبراير/شباط 2017 صوراً لعدد من الإعلانات في شوارع القاهرة، حول زيارة لاعب برشلونة وأحد أغلى لاعبي كرة القدم في العالم.

- اعلانات زيارة الاسطورة ليو ميسي لمصر في شوارع القاهرة pic.twitter.com/kAMOi87iLy — FCB World (@FCBW_A7) February 12, 2017

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، أمس السبت، عن المكتب الإعلامي للشركة الراعية لبرامج "تور آند كيور" للسياحة العلاجية والخدمات الصحية، أن الاستعداد "للاحتفاء بزيارة النجم العالمي ميسي يجري على قدم وساق، حيث قامت الجهات الداعمة بنصب اللافتات الإعلانية بكافة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية بالعاصمة القاهرة، في مشهد ينم عن تحالف وطني للشركاء الداعمين من الشركات المصرية والعالمية للترويج لهذا الحدث".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ميسي من المقرر أن يعلن عن "مفاجأة كبيرة للمصريين خلال زيارته"، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

ولاقت زيارة ميسي لمصر تفاعلاً كبيراً لدى وسائل الإعلام المصرية، وقال الإعلامي "عمرو أديب" إن زيارة ميسي فرصة مهمة لمصر وشكلها في الخارج، وتسليط الضوء على فيروس "سي" وعلاجه في مصر، والسياحة العلاجية.

- تفاصيل زيارة الاسطورة ليو ميسي لمصر يوم الاربعاء القادم pic.twitter.com/7ePn5ePeJL — FCB World (@FCBW_A7) February 11, 2017

من جانبه قال اللاعب المصري أحمد حسام، الملقب بـ"ميدو" على حسابه في تويتر: "زيارة ميسي إلى مصر وإصراره على التواجد بها تؤكد أنه ما زال هناك خير في هذه الحياة، وأنه مهما علت قيمتك يظل عملك الإنساني هو ما يطهّر نفسك ويبقى لك!!".

زيارة ميسي الي مصر واصراره علي التواجد بها توكد مازال هناك خير في هذه الحياة وان مهما علت قيمتك يظل عملك الإنساني هو ما يطهر نفسك ويبقي لك!! — Mido (@midoahm) February 12, 2017

تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم فارما" التي تقدم برنامج "Tour n’Cure" وهو البرنامج العلاجى لمواجهة "فيروس سي"، تحدث في لقاء تلفزيوني مع محطة "القاهرة" عن جدول أعمال اللاعب ميسي خلال وجوده في مصر.

- برنامج زيارة الاسطورة ليو ميسي لمصر الاربعاء القادم #ميسي_في_مصر pic.twitter.com/RhBKZyE146 — برشلوني٪رومانيستا⚽ (@med_siyed) February 12, 2017

وبرنامج "Tour n’Cure" هو خطة علاجية سياحية متكاملة، تشمل إجراء الفحوصات الطبية وتناول الجرعات المحددة التي يحتاجها المريض، بالإضافة لقضاء عطلة متميزة غرضها إعادة هذا المريض إلى حياته الطبيعية كالأصحاء، عقب تناول الجرعات لمدة 4 أشهر على الأكثر، وتستهدف الحملة القضاء على المرض عالمياً بتكلفة مخفضة في متناول الجميع، باعتبار تكلفة العلاج لا تتعدى 10 بالمئة من قيمتها العالمية، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

