Huffpost Arabi ar
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مبارك يهنئ المصريين بذكرى التنحي.. وهذا ما قاله عن تيران وصنافير

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قال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأحد 12 فبراير/شباط، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وفقاً لحكم القضاء.

وقال مبارك في تسجيل صوتي فيما يخص الجزيرتين: "لن أقول كلاماً ضد المحكمة.. المحكمة أدرى مني". وأيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر منذ أسابيع بطلان اتفاقية نقل تبعية "تيران وصنافير" إلى السعودية.

وفي مقطع آخر، بحسب ما انتشر على عدة مواقع إخبارية، خاطب مبارك المصريين في الذكرى السادسة لتنحيه عن الحكم في 11 فبراير/شباط، إثر ثورة شعبية خرجت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، قائلاً: "كل سنة وانتوا طيبين وأتمنالكم كل خير". وأضاف: "أتمنى للشعب المصري كل خير".

وإثر انتشار المكالمة الهاتفية للرئيس الأسبق عبر وسائل الإعلام علق مغردون على تويتر ما بين مؤيد لحديثه وساخر مما قال:

 

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