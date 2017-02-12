مبارك يهنئ المصريين بذكرى التنحي.. وهذا ما قاله عن تيران وصنافير

قال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأحد 12 فبراير/شباط، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وفقاً لحكم القضاء.

وقال مبارك في تسجيل صوتي فيما يخص الجزيرتين: "لن أقول كلاماً ضد المحكمة.. المحكمة أدرى مني". وأيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر منذ أسابيع بطلان اتفاقية نقل تبعية "تيران وصنافير" إلى السعودية.

وفي مقطع آخر، بحسب ما انتشر على عدة مواقع إخبارية، خاطب مبارك المصريين في الذكرى السادسة لتنحيه عن الحكم في 11 فبراير/شباط، إثر ثورة شعبية خرجت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، قائلاً: "كل سنة وانتوا طيبين وأتمنالكم كل خير". وأضاف: "أتمنى للشعب المصري كل خير".

وإثر انتشار المكالمة الهاتفية للرئيس الأسبق عبر وسائل الإعلام علق مغردون على تويتر ما بين مؤيد لحديثه وساخر مما قال:

بكري: السيسي أرسل رئيس جهاز أمني إلى 'مبارك' للتأكد من ملكية 'تيران وصنافير' https://t.co/qnwety3wOKتعريص بلا حدود :-) — mohamed anwar (@7agag880) ٢٤ يناير، ٢٠١٧

كلما ارادت #السعوديه بناء الجسر مع مصر كان حسني مبارك يتعذر بان الجسر سيفسد هدوء شرم الشيخ

يستخدم هذا العذر لكي يتهرب من اعاده تيران وصنافير — محمد الخالدي (@Mh_Alkhaldi) ٢٠ يناير، ٢٠١٧

مصطفى بكرى: السيسى أوفد مسئولاً أمنيًا لسؤال مبارك عن تبعية تيران وصنافير - https://t.co/DgbolanT91 #youm7 — عبدالعزيزحميده صحفى (@azizhemida1) ٢٠ يناير، ٢٠١٧

بيقولك الرئيس مبارك صرح اليوم بأن جزيرتي تيران وصنافير ليست مصريتين ولا سعوديتين

ولكن واحدة بتاعة علاء والتانية بتاعة جمال — أيمن شويقى (@ayman_shweky) ٢١ يناير، ٢٠١٧