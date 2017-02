ماذا سيفعل الرئيس الأميركي المنتخب مع التقديرات الرسمية بأن تكلفة الجدار الذي يعتزم بناءه على حدود بلاده مع المكسيك أكبر بكثير مما أعلنه خلال حملته الانتخابية بصرف النظر عن كيفية التزامه بتعهده السابق أن تدفع المكسيك التكلفة.

التكلفة ستصل إلى 21.6 مليار دولار، حسب تقرير لوزارة الأمن الداخلي بالأمن اطلعت عليه وكالة رويترز، وهذا أعلى بكثير من 12 ملياراً، وفقاً لتقديرات ترامب خلال حملته الانتخابية.

واضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحديث عن تكلفة الجدار الذي يخطط لبنائه على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بعدما تداولت وسائل الإعلام تقديرات رسمية لتكلفة الجدار.

وقال ترمب في تغريدتين على تويتر، السبت 11 فبراير/شباط 2017: "أقرأ حالياً أن الجدار الحدودي العظيم سيكلف أكثر مما توقعت الحكومة في بادئ الأمر، لكني لم أدخل بعد في تفاصيل التصميم أو المفاوضات".

وتابع: "عندما أفعل ذلك -مثلما فعلت مع طائرات إف 35 المقاتلة أو برنامج الطائرة الرئاسية- ستنخفض التكلفة"، في إشارة إلى ضغوطه علي الشركات المصنعة التي أثمرت تخفيضاً في هذين البرنامجين.

