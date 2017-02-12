بيونسيه الأكثر ترشيحاً للفوز بغرامي.. هذا ما كانت تفعله منذ أسبوع رغم حملها بتوأمين

بعد أن فاجأت الجمهور بإعلان حملها في توأمين واستقطبت اهتماماً جماهيرياً وإعلامياً كبيراً تخوض نجمة الغناء بيونسيه المنافسات على جوائز غرامي للموسيقى، الأحد 12 فبراير/شباط، وتتطلع للفوز بجائزة ألبوم العام للمرة الأولى.

وسيمثل حفل تسليم جوائز غرامي، وهو أكبر حدث في عالم الموسيقى، أول ظهور لبيونسيه (35 عاماً) في مناسبة عامة، منذ أن أعلنت في الأول من فبراير/شباط عن انتظار حدث سعيد برسالة ومجموعة من الصور التي تظهر حملها حققت نسب مشاهدة قياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ولم يتأكد بشكل رسمي ظهور بيونسيه على مسرح غرامي خلال العرض الذي ينصبّ الاهتمام فيه على الاستعراض بقدر ما ينصبّ على الجوائز. لكن موقع "تي إم زي"، المتخصص في أخبار المشاهير، قال إن المغنية المشهورة برقصها الصاخب على المسرح شوهدت تتدرب في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي للعرض.

ومِن بين مَن سيؤدون فقرات في العرض الذي سيستمر ثلاث ساعات كاتي بيري وليدي غاغا وفريق ذا ويك اند وبرونو مارس وأديل وديمي لوفاتو.

وحصلت بيونسيه على 9 ترشيحات لجوائز غرامي لألبومها (ليمونيد).

وتنافسها المغنية البريطانية أديل، وهي المغنية الوحيدة غيرها التي حصلت على ترشيحات للجوائز الثلاث الكبرى، وهي أفضل البوم وأفضل أغنية وأفضل عمل.