Huffpost Arabi ar
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السفارة السعودية بالقاهرة توجِّه إرشادات لرعاياها أثناء مغادرة مصر.. ماذا طلبت منهم؟

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TRAVELERS CAIRO AIRPORT
Mohamed Abd El Ghany / Reuters

وجَّهت السفارة السعودية في القاهرة، توجيهات إلى المواطنين السعوديين الذين ينوون مغادرة العاصمة المصرية، بعد أيام من حادثة احتجاز 4 مواطنات سعوديات في مطار القاهرة، دخلن في مشادة كلامية مع شرطية مصرية مسؤولة عن التفتيش.

وفي حسابها الرسمي على موقع تويتر، قالت السفارة السعودية بالقاهرة، إن على المواطنين السعوديين "الوصول إلى المطارات قبل الرحلة بساعتين على الأقل"، مضيفةً في تغريدة أخرى: "يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ المصرية.

 

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