السفارة السعودية بالقاهرة توجِّه إرشادات لرعاياها أثناء مغادرة مصر.. ماذا طلبت منهم؟

وجَّهت السفارة السعودية في القاهرة، توجيهات إلى المواطنين السعوديين الذين ينوون مغادرة العاصمة المصرية، بعد أيام من حادثة احتجاز 4 مواطنات سعوديات في مطار القاهرة، دخلن في مشادة كلامية مع شرطية مصرية مسؤولة عن التفتيش.

وفي حسابها الرسمي على موقع تويتر، قالت السفارة السعودية بالقاهرة، إن على المواطنين السعوديين "الوصول إلى المطارات قبل الرحلة بساعتين على الأقل"، مضيفةً في تغريدة أخرى: "يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ المصرية.

إرشادات القنصلية السعودية بالقاهرة للمواطنين السعوديين عند مغادرة جمهورية مصر العربية: — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 12, 2017

1- يجب على الجميع الوصول إلى المطارات قبل الرحلة بساعتين على الأقل. — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 12, 2017