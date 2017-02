ترامب يدافع عن قراره طرد اللاجئين.. ماذا قال عمن دخلوا رغماً عنه مؤخراً؟

دافع دونالد ترامب، الأحد 12 فبراير/شباط، عن أولى عمليات طرد مهاجرين غير شرعيين في ولايته استهدفت أشخاصاً يعتبرون مجرمين وأثارت احتجاجات اليسار والمجموعات المهاجرة.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر أن "قمع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ليس سوى تنفيذ لوعدي خلال الحملة"، مضيفاً أن "أفراداً في عصابات ومهربي مخدرات وآخرين يتم طردهم".

The crackdown on illegal criminals is merely the keeping of my campaign promise. Gang members, drug dealers & others are being removed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ فبراير، ٢٠١٧