عشرات المسافرين أصيبوا باختناق.. إخلاء مطار هامبورغ بألمانيا وإلغاء رحلات جوية

أخلت السلطات الألمانية أجزاءً كبيرة من مطار مدينة هامبورغ شمالي البلاد، الأحد 12 فبراير/ شباط 2017، بعد إصابة نحو 50 شخصاً بصعوبات في التنفس، نتيجة انتشار هواء ملوث يعتقد أنه نتيجة تسرب غازي.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار، فإن "50 شخصاً على الأقل أصيبوا بصعوبات في التنفس، وسط تقارير عن تسبب تسرُّب غازي من أجهزة تبريد الهواء في الحادث".

وهرع رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى المطار، وبدأت السلطات تحقيقًا في الواقعة يشمل فحص المصابين طبياً لمعرفة مسببات الحادث، حسب المصدر ذاته.

وأخلى رجال الإنقاذ صالتي المطار رقم 1 و2، ونقلوا الركاب إلى منطقة توقف السيارات المقابلة لمبنى المطار، ما أدى لتسهيل حركة الدفاع المدني وسيارات الإسعاف.

وذكرت الصحيفة أنه "تم إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية التي أعقبت الواقعة، دون أن تذكر إمكانية أن تمتد هذه الإجراءات إلى الرحلات الجوية المقررة مساء اليوم".