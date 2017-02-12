سعوديون غاضبون من إعلان توظيف مهندسين هنودٍ في شركة.. الرواتب المعروضة صدمتهم!

أثار إعلان توظيف مهندسين في شركة سعودية تحت عنوان "للهنود فقط" غضب سعوديين منتقدين إلى جانب الشواغر، الرواتب المعروضة والتي تتراوح بين 10 آلاف ريال وحتى 30 ألفاً.

المتحدّث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبو الخيل قال اليوم الأحد 12 فبراير/ شباط عبر صفحته الرسمية إن الوزارة لا تسمح بمثل هذه الإعلانات، مشيراً إلى أنها ستحقق في الأمر وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك.

الوزارة لا تسمح باستخدام مثل هذه الإعلانات، وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك.

ويجري حالياً التحقق من صحة الإعلان.@TopSaudiNews — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) February 12, 2017

الإعلان الذي لم يستن لـ"هافينغتون بوست عربي" التأكد من صحته، كان قد عرض شواغر لمهندسين هنود في عدد من شركات في دول خليجية منها السعودية وقطر والبحرين، مشيراً إلى أن اللقاءات يتم إجراؤها في نيودلهي.

غضب السعوديون الذين تداولوا الإعلان فيما بينهم على تويتر جاء على حدّ تعبيرهم أنهم أولى بتلك الوظائف -فشهاداتهم من جامعات مهمة عالمياً-، وبالرواتب التي وصفها البعض بالصدمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السعودية.

@ksaforsaudis وللرواتب صدمة.. هندي يعلن عن وظائف هندسية في السعودية للهنود فقط! Via @sabqorghttps://t.co/e8Sds1JseJ

وقبل فترة اردني إستفزاز — محمد القحطاني (@abngahtan) February 12, 2017

@kabalkhail22 @aboabadi2211 @TopSaudiNews وقبلها اردني

ويقول بانه من سيجري المقابلة وان الوظائف للأردنيين !!! — مطر dr.matar (@dr_matar2015) February 12, 2017