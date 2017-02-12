Huffpost Arabi ar
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سعوديون غاضبون من إعلان توظيف مهندسين هنودٍ في شركة.. الرواتب المعروضة صدمتهم!

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Nightlife in Dubai. View from the Palm Islands. iStockalypse Dubai - UAE 2015 | valentinrussanov via Getty Images

أثار إعلان توظيف مهندسين في شركة سعودية تحت عنوان "للهنود فقط" غضب سعوديين منتقدين إلى جانب الشواغر، الرواتب المعروضة والتي تتراوح بين 10 آلاف ريال وحتى 30 ألفاً.

المتحدّث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبو الخيل قال اليوم الأحد 12 فبراير/ شباط عبر صفحته الرسمية إن الوزارة لا تسمح بمثل هذه الإعلانات، مشيراً إلى أنها ستحقق في الأمر وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك.

الإعلان الذي لم يستن لـ"هافينغتون بوست عربي" التأكد من صحته، كان قد عرض شواغر لمهندسين هنود في عدد من شركات في دول خليجية منها السعودية وقطر والبحرين، مشيراً إلى أن اللقاءات يتم إجراؤها في نيودلهي.

غضب السعوديون الذين تداولوا الإعلان فيما بينهم على تويتر جاء على حدّ تعبيرهم أنهم أولى بتلك الوظائف -فشهاداتهم من جامعات مهمة عالمياً-، وبالرواتب التي وصفها البعض بالصدمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السعودية.

 

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