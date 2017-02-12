على طريقة البوعزيزي.. فلسطينية تشعل النار في نفسها بسبب الشرطة

على طريقة الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أشعل النار في جسده حتى مات أشعلت فلسطينية في الأربعين من عمرها الأحد 12 فبراير/شباط 2017 النار في جسدها احتجاجاً على إزالة بسطة عشوائية لزوجها وابنها في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بحسب الشرطة..

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي زريقات لوكالة الصحافة الفرنسية إن المرأة قامت برش نفسها بمادة مشتعلة ومن ثم أشعلت النار في جسدها أمام مقر الشرطة، حيث كانت تحتج على إزالة البلدية بسطة زوجها.

وأوضح زريقات "تقوم البلدية مثل باقي البلديات في مختلف مدن الضفة الغربية بمداهمة بسطات تجارية لبيع الخضار أو أدوات أخرى، لإزالتها لأن غالبيتها تقف في الطرق الرئيسية".

وأضاف "قامت البلدية اليوم بإزالة بسطة تعود لزوج المرأة وابنها، فقامت المرأة بإشعال النار في نفسها احتجاجاً على إزالة البسطة".

وتولت الشرطة إطفاء النيران التي التهمت جسد المرأة التي نقلت إلى المستشفى حيث وصفت إصابتها بين الطفيفة والمتوسطة.

ويعتمد بعض الفلسطينيين على البيع المتجول في مختلف المدن في وقت بلغت فيه نسبة البطالة 26% من القوى العاملة في السنتين الأخيرتين حسب الجهاز المركزي للإحصاء.