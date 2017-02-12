مظهركِ عنصرٌ حاسم في قبولكِ.. 5 خطوات تعلمكِ كيف تختارين الملابس المناسبة لمقابلة العمل

تبحثين عن عمل، وأخيراً وصلتكِ دعوة للعمل الذي لطالما حلمتِ به؟ جهزتِ سيرتك الذاتية جيداً، وما ستقولينه، وتعرفين جيداً كيف ستجيبين عن كل الأسئلة الصعبة التي من الممكن أن يطرحها عليك مسئول التوظيف. لكن يظل هناك سؤال محيّر وهو: ماذا سترتدين من أجل أهم مقابلة عمل في حياتك المهنية؟

إن لم يكن هذا السؤال على رأس قائمتكِ، فيجدر بكِ أن تفكري ملياً في الموضوع، لأن مظهركِ سيحكي الكثير عنكِ ويشارك في تعبيرك غير اللفظي، لترك أفضل انطباع عنك في هذه المقابلة.

الأمر لا يتعلق بكونك مواكبة للموضة، بل بهندام مناسب يجعل مسئول التوظيف يراكِ كجزء من الشركة، ولذا من الأفضل ارتداء شيء محايد وبسيط.

1- أي لون تختارين؟









الألوان الأكثر شيوعاً بالنسبة لمقابلات العمل هي الأسود، والبيج (اللون الرملي)، والأزرق الداكن، إذ توحي هذه الألوان بشيءٍ من الحياد والجدية.

وإذا لم تكن هذه من ألوانك المفضلة، فيمكنك أن تضيفي لمسة من هذه الألوان في الإكسسوارات أو الحقيبة أو الحذاء، كي تتميزي.

2- هل قلتِ شكل الجسم؟

ارتدي ملابس تناسب شكل جسمك، ويجب تحديد ما يعنيه هذا الكلام أولاً.

فإذا كنتِ نحيفة، فمن الأفضل أن ترتدي سروالاً فضفاضاً يجعل سيقانك تبدو أطول، وإذا كنتِ ممتلئة، فلا ترتدي ملابس فضفاضة لكي لا تجعلك تبدين ممتلئةً أكثر وأنتِ لستِ كذلك.

كما نوصي بارتداء الملابس الكاشفة للرسغين والرقبة، والتي تعطي حرية أكبر في الحركة.

3- ما هو مجال عملك؟









لا يكون شكل اللباس في مجال العلاقات العامة، هو نفسه في مجال البنوك.

لذا فإذا كنتِ تبحثين عن منصب مدير فني، فمن الأفضل أن تتركي حسك "الفني" يعبر عن نفسه من النظرة الأولى.

وإذا كنت ترغبين في أن تصبحي مصممة في دار خياطة، فسيكون من الأفضل أن يظهر بسرعة حسك واهتمامك بالموضة، أما إذا كنتِ ترغبين في تطوير نفسك في عالم الأعمال، فمن الضروري أن تظهري جديتك منذ بداية المقابلة، ويظل ارتداء البدلة شيئاً تقليدياً.

وفي جميع الحالات، لا تترددي في إجراء بحثٍ صغيرٍ عن الشركة وحاولي معرفة منهج الشركة التي ترغبين في العمل فيها قبل الذهاب لإجراء المقابلة.

4- حذاء بكعبٍ عالٍ أم مسطح؟

خزانتك مليئة بالأحذية التي تعشقينها، بكعبٍ عالٍ أو مسطح، فإذا كانت لديكِ رغبة في أن تظهري رشيقة، فالكعب العالي سيكون حليفك المثالي.

لكن قد تكون المشكلة في كونك لا تملكين سوى أحذية بكعب أطول من 12 سنتيمتر، وقد لا تفي بالغرض، لذلك إن كان طولك أقل من متر و70 سنتيمتر، عندها يمكنك ارتداء حذاء بكعب عالٍ، أما إذا كنتِ أطول فمن الأفضل أن ترتدي حذاءً مسطحاً أو بكعب لا يتجاوز 10 سنتيمترات.

5- حذارِ..

يجب تجنب:

- الملابس المجعدة: التي تظهركِ مهملة

- الجينز: الذي لا يظهركِ جدّية

- الماكياج الكثيف: من الأفضل اختيار ألوان خفيفة

- الملابس المثيرة: تجنبي الملابس المكشوفة الصدر والتنورة القصيرة جداً.

- القدوم دون حقيبة يد: تجنبي استخدام حقيبة يد صغيرة، واستخدمي حقيبة متوسطة تستطيعين وضع سيرتك الذاتية فيها، ومفكرة وقلم لكتابة الملاحظات.