هل تموت الأشجارُ بموت أصحابها.. قصةٌ غريبة حصلت مع والد الفنان السعودي ناصر القصبي!

نشر الفنان السعودي ناصر القصبي تغريدة يتحدّث فيها عن علاقة تربط بين "نخلة" ووالده الذي توفي منذ قرابة عشرة أيام، تعرّض لانتقادات كثيرة بسببها.

القصبي قال في تغريدته التي نشرها مساء السبت 11 فبراير/شباط "في أيامه الأخيرة رحمه الله بدأت ألاحظ ميلاناً في تاج النخلة وكلما وهن والدي زاد ميولها. في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخلة".

في أيامه الاخيره رحمه الله بدأت ألحظ ميلاناً في تاجها وكلما وهن والدي زاد ميولها. في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخله

لاإله الا الله — ناصر القصبي (@algassabinasser) February 11, 2017

النخلة التي كان قد زرعها والده منذ 20 عاماً أصبحت حديث السعوديين الذين دشنوا وسماً باسمها " #نخلِه_ناصر_القصبي، منهم من اعتبر كلامه ضرباً من خيال ومنهم من برر تلك التغريدة على أنها نابعة من حزنه لخسارة والده، وكثيرون سردوا قصصاً مشابهة حصلت معهم.

@MHumaidhi @Fnhad

طيب والمزارع القائمة من مئات السنين والأجيال يتوارثونها، ما أشوفها حزنت على الأولين وطاحت؛ الا من صاعقة، ونادراً من الريح — طارق الحسين (@TariqGoold) February 11, 2017

@major1010major @abood_hu @algassabinasser يارجل فيه نخيل قايمه لها اكثر من تسعين سنة وش هالخرافات اللي تقولونها — فهد بن عبداللطيف (@wer5556s) February 11, 2017

الله يرحم والدك، لكن موت النخلة بسبب عدم وجود من يهتم بها وباحتياجاتها كنبتة، وليس لوفاة والدكم أي دخل حسي بذلك!@algassabinasser — هُمام عقيل (@HomamAgeel) February 11, 2017

@algassabinasser رحمه الله وهدانا وهداكم ولكنهاماتت من قل الاهتمام منكم

وربما لو كانت الكلمة من غيرك لرأيناها منشترة كمثاراستهزاء وسخرية — زبن بن عمير (@zabin2011) February 12, 2017

ومنهم من ذهب أبعد مما ذكره القصبي، مشيرين إلى أن أحدهم جفت مياه البئر بعد وفاة صاحبه، ومنهم من مات زرعه كاملاً!

@ekhiles @algassabinasser ترى صحيح سمعت ان جدي لمن توفى مزرعته جف بيرها و ماتت الأشجار و النخل حتى نياقه ماتت. — أبرار (@Abrar_Al_ofai20) February 11, 2017

وليس من تفسيرٍ علمي يربط بين موت النخيل وأصحابه، فغالباً ما تموت هذه الشجرة بسبب إصابتها بنوع من الآفات أو للرعاية السيئة، وبحسب نوع هذه الآفة تموت الشجرة إما تدريجياً أو مباشرة.