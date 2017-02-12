Huffpost Arabi ar
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هل تموت الأشجارُ بموت أصحابها.. قصةٌ غريبة حصلت مع والد الفنان السعودي ناصر القصبي!

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ALQSBY
سوشال ميديا

نشر الفنان السعودي ناصر القصبي تغريدة يتحدّث فيها عن علاقة تربط بين "نخلة" ووالده الذي توفي منذ قرابة عشرة أيام، تعرّض لانتقادات كثيرة بسببها.

القصبي قال في تغريدته التي نشرها مساء السبت 11 فبراير/شباط "في أيامه الأخيرة رحمه الله بدأت ألاحظ ميلاناً في تاج النخلة وكلما وهن والدي زاد ميولها. في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخلة".

النخلة التي كان قد زرعها والده منذ 20 عاماً أصبحت حديث السعوديين الذين دشنوا وسماً باسمها " #نخلِه_ناصر_القصبي، منهم من اعتبر كلامه ضرباً من خيال ومنهم من برر تلك التغريدة على أنها نابعة من حزنه لخسارة والده، وكثيرون سردوا قصصاً مشابهة حصلت معهم.

ومنهم من ذهب أبعد مما ذكره القصبي، مشيرين إلى أن أحدهم جفت مياه البئر بعد وفاة صاحبه، ومنهم من مات زرعه كاملاً!

وليس من تفسيرٍ علمي يربط بين موت النخيل وأصحابه، فغالباً ما تموت هذه الشجرة بسبب إصابتها بنوع من الآفات أو للرعاية السيئة، وبحسب نوع هذه الآفة تموت الشجرة إما تدريجياً أو مباشرة.

 

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