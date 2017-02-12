زوجة الفنان التركي "مهند" أكبر منه بـ 6 سنوات.. هكذا كشفتها صديقتها ووضعتها في ورطة!

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء التركية دامات شينار، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة لها وهي تبلغ من العمر عاماً واحداً برفقة مصممة الأزياء الشهيرة باشاك ديزار زوجة الفنان التركي الشهير كيفانتش تاتليتوغ المعروف بـ "مهند".

#tbt en güzelinden☺ @basakdizer ve ben(sağdaki) 1.yaş doğum günümüz❤❤güzel arkadaşım benim🙏🏻😍❤🌺🦋 #basakdizertatlitug #demetsener A photo posted by Demet Kutluay (@demetkutluay) on Feb 8, 2017 at 9:43pm PST

وعلقت شينار على صورتها قائلة "أنا وصديقتي الجميلة باشاك في حفل عيد ميلادنا الأول، من أجمل الصور"، وهو ما لفت انتباه متابعيها الذين أكدوا على الفور أن شينار كشفت بنشرها للصورة العمر الحقيقي لزوجة كيفانتش التي سبق وأكدت أنها من مواليد العام 1980، ليتضح بعد نشر الصورة أن الأخيرة من أخفت تاريخ ميلادها الحقيقي وهو 1977، ما يعني أنها تكبر زوجها كيفانتش بـ 6 سنوات بدلاً من 3 سنوات.

ولم تنتظر مصممة الأزياء ديزار طويلاً حتى ترد على الصورة التي نشرتها صديقتها، حيث ذكرت في تعليق عبر حسابها الرسمي أنها لم تنشر بياناتها الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة مضيفة أنها ليست كاذبة وترفض اتهامها بالكذب على حد تعبيرها وفقاً لما نقله موقع جيجي الفني.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تواجها ديزار منذ ارتباطها بكيفانتش، حيث سبق ونقلت الصحف التركية عن وجود خلافات حادة بين الأخيرة ووالدة الفنان التركي الرافضة لفكرة ارتباطهما منذ البداية.

واستغلت والدة كيفانتش المشاهد الرومانسية التي صورها ابنها مع الفنانة التركية الشهيرة توبا بيوكستون خلال مسلسلهما "الجميل والشجاعة"، لاستفزاز زوجة ابنها ديزار معلقة على تلك المشاهد عبر حسابها الرسمي، بأنها أحبت الطريقة التي ظهر بها النجمان خلال الحلقات الأولى من المسلسل، لتعود وتؤكد فيما بعد أنها لم تقصد الإساءة لزوجة ابنها كما تناقلت وسائل الإعلام.

ويشارك لفنان التركي كيفانتش تاتليتوغ يشارك حالياً في تصوير حلقات مسلسله "الجميلة والشجاع" بمشاركة الفنانة توبا بيوكستون للمرة الأولى في مسيرتهما الفنية وهو ما أسعد جماهيرهما التي انتظرت هذا العمل طويلاً.

ويحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية في تركيا بعد مرور أشهر قليلة على بدء عرضه. ومن المتوقع أن يبث المسلسل في العديد من دول العالم لا سيما بعدما تقدمت العديد من المحطات للشركة المنتجة للمسلسل للحصول على حقوق ترجمته وبثه.