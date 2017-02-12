لماذا ندخل الحمام كثيراً رغم عدم شربنا للماء؟.. إليك 6 أسباب تؤدّي إلى كثرة التبوّل

كثرة التبول لا تعني أن الأمر خطير؛ فربما تشرب الكثير من الماء فقط. لكن متى تكون الكثرة هذه زائدة عن الحد؟

يختلف معدل التبول الطبيعي من شخص لآخر إذ يلعب نظامك الغذائي وطريقة حياتك دوراً رئيسياً. إلا أنها لا تعد مشكلة إلا إن كان التبول المتكرر يتداخل مع حياتك، كأن تستيقظ في منتصف الليل مثلاً أو يكون الأمر معيقاً لك في حياتك الاجتماعية والمهنية.

إذا كنت تريد فهم دوافع التبول المتكرر، إليك بعض الأشياء التي قد تكون السبب وراء ذلك، صحيفة Medical Daily البريطانية:

الإمساك

تدفع عدم القدرة على التغوط إلى التبول بكثرة، حيث يقع المستقيم والمثانة بجانب بعضهما لهذا "يتشاركان نفس النهايات العصبية" بحسب تعبير مؤسسة مايو للأبحاث والدراسات الطبية Mayo Clinic.

وتضيف المؤسسة، "الفضلات القاسية المتراكمة التي تتجمع في المستقيم تجعل هذه النهايات العصبية أكثر حساسية وتزيد من معدل التبول".

القلق

قد يكون الإجهاد النفسي هو السبب الذي يدفع الإنسان للتبول طوال الوقت.

وبحسب موقع كالم كلينيك هناك نوعان من القلق يتسببان في التبول "هناك التبول الفوري اللاإرادي الذي يحصل في أوقات الرعب التام، وهناك التبول المتكرر، وهو الشعور بالرغبة المتكررة للتبول دون أن يصاحبها بالضرورة إفراط في شرب الماء أو السوائل".

قد يكون أحد التفسيرات هو أن العضلات التي تتصلب مع القلق تزيد الضغط على المثانة كما يقول الموقع. لكن هذا لا يعني أن الجسد قام بإنتاج المزيد من البول.

لهذا السبب قد يجد الإنسان نفسه مدفوعاً برغبة متكررة لدخول الحمام، لكنه لا يفرغ الكثير من البول.

السكري

بإمكان هذا المرض الذي يجعل الجسد غير قادر على تنظيم نسبة السكر في الدم أن يتسبب في التبول المتكرر.

تشرح مؤسسة مايو كلينك الأمر قائلة إن تراكم السكر في الدم يؤدي إلى سحب الماء من أنسجة الجسم لتعويض الفرق مما يجعل الشخص أكثر عطشاً وأكثر شرباً للماء مما يؤدي إلى التبول أكثر من المعتاد.

العدوى

هناك العديد من أنواع العدوى قد تصيب المسالك البولية و تزيد من الرغبة في التبول. نزولاً من الكلية إلى مجرى البول.

وعندما يصاب الإنسان بالتهاب المسالك البولية، ربما يتسبب البول بشعور بالحرقة بينما يخرج من الجسد. وقد يكون أيضاً شائباً أو مليئاً بالدم وقد تكون له رائحة سيئة.

حصوات المثانة

في بعض الأحيان تتجمع الأملاح والمعادن في المثانة على شكل كتل صغيرة تنتج عنها حصوات المثانة، وعندما تتسبب هذه الحصوات في استثارة العضو قد يجعلك هذا تشعر برغبة متكررة في التبول كتأثير جانبي.

تضيف مؤسسة مايو كلينك، أن هناك عدة أعراض مرتبطة بالتبول أيضاً مثل صعوبة التبول أو احتباس البول أو شعور الحرقان ويكون البول غائماً وقاتماً أو به دم.

الطعام الحار أو الحامض

تستثار مثانة بعض الأشخاص عندما يتناولون طعاماً حامضاً مثل صوص الطماطم والفاكهة الحمضية أو حين يتناولون طعاماً حاراً مثلما أشار تقرير سابق لـ هافنغتون بوست.

واستثارة المثانة تختلف من شخص لآخر وهناك العديد من أنواع الطعام التي قد تتسبب بها. تدرج مكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب الكحوليات والحلويات الصناعية والشكولاتة ضمن هذه الأطعمة.