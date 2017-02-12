فيديو.. عصابةٌ ترتدي عباءاتٍ نسائية تقتحم مركزاً تجارياً في الرياض.. هذه جنسية الضحايا وحصيلة السرقة!

اقتحم مجهولون مرتدين عباءات نسائية مساء السبت 11 فبراير/شباط مركزاً تجارياً في العاصمة الرياض وأطلقوا النار داخل المحل الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات.

وكان سعوديون قد تداولوا مقطع فيديو بعد الحادثة مشيرين إلى سقوط قتيل، حيث يظهر في المقطع شخص مستلق على الأرض مغطى بشرشف أحمر، الأمر الذي نفته مصادر في الأمن لـ"هافينغتون بوست عربي".

وبحسب المصادر فقد أصيب شخصان يمنيان يعملان في المحل كانا قد رفضا الخضوع لطلب المقتحمين بإفراغ صندوق المحاسبة ما أسفر عن إصابتهما بالطلق الناري.

وفيما لاذ الفاعلون بالهرب وبحوزتهم 25 ألف ريال قاموا بسرقتها من المحل، تم نقل الشابين اليمنيين إلى المستشفى.

وما سهّل عملية الاقتحام وإطلاق النار ارتداء الفاعلين العباءات النسائية على الرغم من وقوع المركز في مجمع تجاري مزدحم نوعاً ما ومختص ببيع أغراض النساء والأطفال، ومن ثم الفرار إلى جهة غير معلومة حتى هذه اللحظة.

وفور وقوع الحادثة تداول السعوديون النبأ عبر وسم كان الأكثر مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر وانشأ المغردون هاشتاغاً يحمل اسم #اطلاق_نار_الهرم_الرياض

عصابة مسلحة تقوم باعتداء وإطلاق نار على محاسبي محلات الهرم أمام أسواق العويس بالرياض pic.twitter.com/00gpn06M9z — عيون المها (@hayona1986) February 11, 2017

ألا متى وهؤلاء المتخلفين يحملون اسلحه

هل هو تفاخر هياط ،

اتمنى تشديد العقوبه لردعهم ومن على شاكلتهم ،، #اطلاق_نار_الهرم_الرياض — اعشق وطني (@Salman14sa) February 11, 2017

وكانت الأجهزة الأمنية في السعودية قد ألقت القبض على عصابة قامت بسرقة مواطن سعودي أمام منزله بعد تهديده بالسلاح واستولت على مبلغ 39 ألف ريال ونشرت شرطة منطقة الرياض أمس صوراً للجناة الذين يحملون الجنسية الإثيوبية.