تركيا تلغي تأشيرة الدخول لبعض الدول تشجيعاً للسياحة

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنَّ بلاده تعمل على قدمٍ وساق من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه السياح الراغبين في قضاء إجازاتهم بها.

وقال جاويش أوغلو، في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمتها ولاية أنطاليا (جنوب): "نعمل على تذليل كافة العقبات واحدة تلو الأخرى أمام الراغبين بزيارة بلادنا".

وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاستقبال أكبر عدد من السياح من كافة أنحاء العالم، وخصوصاً من أوروبا، إلغاء تأشيرة الدخول، والسماح لمواطني عدد من الدول بزيارة تركيا عن طريق الهوية الشخصية(دون أن يحدد تلك الدول).

ولفت وزير الخارجية إلى أنَّ 30% من مواطني أوكرانيا لديهم جوازات سفر، وعلى الرغم من ذلك شهد عام 2016 زيادة في عدد السياح الأوكرانيين بنسبة 46% مقارنة بعام 2015.

وأعرب الوزير التركي عن توقعاته بأن ترتفع نسبة السياح الأوكرانيين القادمين إلى تركيا عام 2017 إلى 50% بعد الاتفاق مع أوكرانيا على تنقل مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية.

تجدر الإشارة أنّ جاويش أوغلو صرح الجمعة، بالعاصمة الأوكرانية كييف، أنَّ بلاده وأوكرانيا اتفقتا على السماح لمواطني البلدين بالتنقل ببطاقة الهوية الوطنية عبر المنافذ الرسمية للبلدين، دون الحاجة لاستخدام جوازات السفر.