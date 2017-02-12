بالفيديو.. أطول مصافحة بروتوكولية.. ترامب عن رئيس وزراء اليابان: لديه يدان قويتان

شهد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة 10 فبراير/شباط 2017 أمام البيت الأبيض واقعة طريفة، ففي مصافحة بروتوكولية اعتبرت الأطول من نوعها والأكثر طرافة، قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "أرجوك انظر إلي".



ظهر آبي في الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام، وهو يشد بقوة يد ترمب لحوالي 20 ثانية، وحين سأله الرئيس الأميركي عما كان يقوله المصورون اليابانيون، قال المسؤول الياباني بعد ثوانٍ "أرجوك انظر إلي"، من دون أن يتضح أنه كان يترجم كلام المصورين، أم أنه طلب من ترامب النظر إليه بحسب "العربية".

وعقب المصافحة الطويلة علق ترمب قائلاً "لديه يدان قويتان".

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