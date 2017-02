"دبلوماسية في معلب الغولف".. هنا يبحث ترامب مع رئيس وزراء اليابان مستقبل العالم

بعد اجتماعهما داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السبت 11 فبراير/شباط 2017 في فلوريدا لبحث مكانة الولايات المتحدة في آسيا، وهو موضوع عمد ترامب مؤخراً إلى تبديل موقفه بالكامل بشأنه.

فغداة لقائهما في المكتب البيضاوي، قضى المسؤولان طوال الفترة الصباحية معاً تحت أشعة الشمس في نادي ترامب للغولف "ترامب ناشونال جوبيتر غولف كلوب" ليس بعيداً من الدارة الفاخرة لقطب العقارات في مارالاغو.

وفيما لم تتسن الفرصة للصحافيين لرؤيتهما، نشر الملياردير السبعيني على تويتر صورة تظهره مرتدياً قبعة بيضاء ويحيي آبي باليد بطريقة ودية.

وغرد ترامب "أقضي وقتاً رائعاً في استقبال رئيس الوزراء شينزو آبي في الولايات المتحدة!".

Having a great time hosting Prime Minister Shinzo Abe in the United States! https://t.co/Fvjsac89qS https://t.co/OupKmRRuTI pic.twitter.com/smGrnWakWQ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ فبراير، ٢٠١٧