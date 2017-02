ترامب سيخفض كلفة بناء الجدار مع المكسيك.. ويصف القانون في أميركا بأنه مُنهار

اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 11 فبراير/شباط، إلى الرد على تأكيدات بأن الجدار الذي يرغب في بنائه على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك ربما يتكلف أكثر مما كان متوقعاً، قائلاً إنه سيخفض التكلفة.

وجاء تصريح ترامب عبر تغريدتين على حسابه على تويتر لم يُشر خلالهما إلى كيفية تخفيضه لتلك التكلفة.

ونشرت رويترز يوم الخميس تفاصيل تقرير لوزارة الأمن الداخلي قدر إجمالي تكلفة بناء الجدار بقيمة 21.6 مليار دولار. وخلال حملته الانتخابية قال ترامب إن الجدار سيتكلف 12 مليار دولار.

وقال ترامب من منتجعه في فلوريدا، حيث يستضيف حالياً رئيس وزراء اليابان شينزو آبي: "أقرأ حالياً أن الجدار الحدودي العظيم سيكلف أكثر مما توقعت الحكومة في بادئ الأمر لكني لم أدخل بعد في (تفاصيل تتعلق)... بالتصميم أو المفاوضات".

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ فبراير، ٢٠١٧

وأضاف: "عندما أفعل - مثلما فعلت مع طائرات إف-35 المقاتلة أو برنامج الطائرة الرئاسية - ستنخفض التكلفة".

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ فبراير، ٢٠١٧

كما تحدث ترامب اليوم عن المعركة القانونية الدائرة حالياً حول الأمر التنفيذي الذي أصدره الشهر الماضي بحظر دخول اللاجئين والمواطنين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "نظامنا القانوني منهار، 77% من اللاجئين الذين سمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة منذ إرجاء تنفيذ القرار هم من الدول السبع المشتبه بها. هذا خطير للغاية".