"أوبر" تتسبب في طلاق فرنسي من زوجته.. هكذا كشف التطبيق أسرار علاقاته الخاصة خارج البيت

رفع فرنسي كان يخون زوجته قضية ضد شركة "أوبر" الأميركية لتأجير السيارات، مطالباً إياها بـ45 مليون يورو، حيث اتهمها بالتسبب في طلاقه إثر خلل معلوماتي في نظامها سمح لزوجته بالكشف عن تنقلاته وفضح أمره.

وقال المحامي دافيد أندريه دارمون الذي رفع هذه الشكوى ضد "أوبر" أمام محكمة في غراس في منطقة ألب-ماريتيم في جنوب شرق فرنسا: "واجه موكلي عطلاً في التطبيق الذي يتيح إمكانية الانقطاع عن الشبكة، لكن في حالته بقي التطبيق متصلاً بالشبكة. وهذا العطل أثر سلباً على حياته الشخصية"، بحسب ما ذكر موقع مونت كارلو الدولية.

وكان المشتكي قد فتح التطبيق على هاتف زوجته لطلب سيارة، وحتى بعد إغلاقه، بقيت زوجته تتلقى بلاغات من "أوبر" عن تنقلات زوجها، فبدأت تشك في أنه يخونها. ويطالب رجل الأعمال الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً لها بتعويضات قدرها 45 مليون يورو.

ورداً على سؤال عن قيمة التعويض المطلوب، قال المحامي: "يتعذر عليّ التعليق على المبلغ المحدد والحياة الخاصة لموكلي الحريص على عدم الكشف عن هويته".

وأفادت صحيفة "لو فيغارو" التي تمكّن صحافيوها من تكرار السيناريو الذي حدث مع المشتكي بأن "العطل لا يقتصر على حالة فردية"،

موضحة أن "هاتفاً أول من طراز آيفون فتح فيه حساب أوبر ثم أغلق يتلقى البلاغات عينها التي تصل إلى هاتف آيفون ثانٍ موصول بالحساب عينه".

وأكدت "أوبر" لوكالة فرانس برس أن "ضمان أفضل حماية للبيانات الشخصية للركاب والسائقين الذين يلجؤون إلى أوبر هو أولوية بالنسبة إلينا. لكن أوبر لا تعلق علنا على حالات فردية".