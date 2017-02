تراجع حاد في مبيعات إيفانكا ترامب بعد انتخاب والدها رئيساً.. وترامب يتدخل مغرداً

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت 11 فبراير/شباط، أن مبيعات علامة إيفانكا ترامب التجارية من الملابس والأحذية تقلصت بنحو الثلث تقريباً خلال العام المالي الماضي داخل شركات متاجر التجزئة "نوردستروم" في تراجع حاد مقارنة بالفترة التي سبقت تولي والدها دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وأعلنت "نوردستروم" الأسبوع الماضي أنها قررت عدم شراء ملابس تحمل علامة إيفانكا ترامب، ما دفع ترامب إلى التغريد عبر تويتر قائلاً: "عاملت نوردستروم ابنتي إيفانكا معاملة ظالمة للغاية".

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٨ فبراير، ٢٠١٧