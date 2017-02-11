صحيفة سعودية: 100 شاب يحضرون حفلة بالمدينة.. وعقوبات بتهمة تعاطي المخدرات، إليك التفاصيل

قالت صحيفة مكة، إن المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أصدرت أحكاماً بسجن وجلد 7 أشـخاص بتهمة الاجتماع خلال "حفل ماجن احتوى على مخالفات شرعية وهم يرتـدون ملابس فاضحة وشـبه عارية في اسـتراحة بحضور 100 شـاب لتعاطي المخدرات والمسكرات".

الصحيفة أضافت في عدد السبت 11 فبراير/شباط 2017، أن هيئـة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلقت بلاغاً عن وجود شـباب في اسـتراحة تتفاوت أعمارهم ما بين 15-35 عاماً يحيون سهرة. موضحة أن جهات الاختصاص داهمت "الاسـتراحة حيث هرب بعضهم من فوق السـور وضبط آخرون ضمنهم وافـد ووجهت لهم تهمة الاجتماع على مفسدة وتعاطي الحشـيش والحبوب المحظورة. وأشارت إلى أن أغلب المتهمين قالوا إنها حفلة عيد ميلاد وتوديع العزوبية لأحد الحاضرين".