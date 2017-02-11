اشتعال إطار طائرة عراقية تقل 356 راكباً أثناء هبوطها في جدة.. وسلطات المطار توضح السبب

اشتعل أحد إطارات طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية أثناء هبوطها في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة السبت، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والإنقاذ من السيطرة على الحريق وإجلاء الركاب بدون وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن حريقاً محدوداً "اشتعل في أحد إطارات طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية... قادمة إلى جدة... وذلك بسبب ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة".

وأضافت أنه خلال عملية توقف الطائرة في الموقف المخصص لها أبلغ قائدها عن تصاعد الدخان من الإطار "وتمت مباشرة الحالة والسيطرة على الحريق المحدود من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ فور توقفها".

وتمكنت "فرق متخصصة" من إجلاء الركاب وعددهم 356 "في زمن قياسي دون إصابات"، وفقاً للوكالة.

ويعتبر مطار الملك عبد العزيز محطة رئيسية لملايين المسلمين الذين يزورون المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة.

