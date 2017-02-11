هل تبدو رائحتك كريهة؟ هذا التطبيق يخبرك بما يخفيه عنك أصدقاؤك

أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن نظافتهم الشخصية سيكون بإمكانهم الاعتماد على تطبيق جديد للهاتف، من شأنه أن يخبرهم الحقيقة عندما يخفيها عنهم زملاؤهم المهذبون، إذ سيمكن لجهاز بلوتوث جديد التقاط الروائح غير المرغوبة في الجسم، وإخبار صاحبها بها.

إذ تقول شركة Konica Minolta اليابانية للإلكترونيات، إنها تخطط لإطلاق جهاز للجيب يمكنه الكشف عن مجموعة من الروائح، ومن بينها عرق القدمين والروائح الدهنية، بحسب ما نشرته صحيفة The Telegraph البريطانية.

الجهاز الجديد يحمل اسم KunKun -نسبةً إلى صوت الشم في اليابانية- يبدو كمسجل أشرطة رقمي، ويتصل بتطبيق للهواتف الذكية ليحذر المستخدمين عندما تظهر رائحتهم.

ويعمل الجهاز عن طريق التقاط رائحة عدد من المواد الكيميائية المرتبطة عادة بالروائح الكريهة، مثل الأمونيا وحمض الأيزوفاليريك، التي تنتشر في غرف تغيير الملابس المتعرقة، بالإضافة إلى عنصر 2-nonenal المرتبط برائحة تلازم فترة الشيخوخة.

وعندما تصل البيانات إلى تطبيق المحمول، يمكن للتطبيق أن يخبر المستخدم ما إذا كان قد نجح في الاختبار أم لا.

وقد اختُرِع الجهاز بعدما شاركت مجموعة من الموظفين الذكور في شركة يابانية تعمل في مجال إنتاج الطابعات وأفلام التصوير مخاوفهم من أن زملاءهم في العمل مهذبون للدرجة التي تجعلهم يخفون ما يلاحظونه من قلة النظافة الشخصية.

وفي تصريحٍ لصحيفة The Wall Street Journal الأميركية، قال داسوكي كودا من شركة كونيكا مينولتا: "من الصعب أن تدرك أن رائحتك كريهة، ويمكننا إراحة الناس بإخبارهم عن رائحتهم، وتخليصهم من القلق بسبب الشك".

وتنوي الشركة بيع الجهاز الجديد بأسعار تعادل بضع مئات من الدولارات، انطلاقًا من اليابان في الصيف المقبل.