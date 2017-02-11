أوَّل متجرٍ عالمي ضخم يبيع الحجاب وملابس المسلمين لزبائنه.. سينشرها بفروعه المنتشرة في عددٍ من دول العالم

سوف يصبح دبنهامز أول متجر شامل يبيع الحجاب التقليدي للمسلمات. واعتباراً من مايو القادم، سوف يبيع متجر دبنهامز مجموعة من ملابس المسلمين بما في ذلك، الحجاب، والقمصان النسائية، والفساتين، وحلل البذلة الواحدة، وملابس الكيمونو، ودبابيس الحجاب، والقبعات في محلات مختارة.

الجدير بالذكر أن دار أزياء Aab، وهي علامة تجارية عالمية لبيع ملابس النساء المعتدلة الحديثة، سوف تفتح منفذاً لها داخل فرع دبنهامز بشارع أكسفورد في لندن، حسبما جاء في صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وبعد ذلك، ستدخل هذه العلامة التجارية إلى متاجر في منطقة بولرينج التجارية في برمنغهام، وويستفيلد في شيباردز بوش، ومركز ترافورد في مانشستر، ومركز هايكروس للتسوق في ليستر.

وسوف يتزامن طرح العلامة التجارية Aab في المتجر البريطاني مع إطلاقات للعلامة التجارية في الفروع الدولية لدبنهامز في دبي والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وإيران وإندونيسيا وماليزيا.

والحجاب هو غطاء للرأس ترتديه بعض المسلمات باعتباره رمزاً للتواضع والخصوصية، ويغطي الرأس والعنق، لكن على عكس البرقع أو النقاب، يُظهر الوجه.

كما يعرض Aab فساتين العباءة التي تغطي الجسم كله.

من جانبها، قالت جينيت وايثير من دبنهامز: "إن إضافة مجموعة من الأزياء ذات الجودة العالية إلى منتجاتنا تمكننا من تقديم مجموعات ذات أهمية كبيرة في كل من الأسواق الدولية والمحلية لعملائنا".

وأضافت "هذه خطوة أقرب إلى إنشاء عرض لمنتجات تلبي احتياجات العملاء على نطاق أوسع".

بدورها، قالت نازمين عليم، المؤسس والمدير الإبداعي لدار أزياء Aab، ومعناها الماء باللغة الفارسية: "لقد بدأنا Aab قبل عقد من الزمان تقريباً كتسمية لإعادة تعريف الأزياء المتواضعة التي تلبي متطلبات الثياب الرئيسية الحديثة اليومية. وأضافت "إن الشراكة مع دبنهامز تفتح بعض الفرص المثيرة للغاية بالنسبة لنا."

وفي مارس، عرضت سلسلة متاجر ماركس آند سبنسر لباس البوركيني للمرة الأولى. وأوضحت الشركة أن البذلة البالغة قيمتها 49.50 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 62 دولاراً) "تغطي الجسم كله ما عدا الوجه واليدين والقدمين، دون أن يؤثر ذلك بالسلب على طرازنا الفريد".

في عام 2014، عرضت سلسلة متاجر جون لويس الحجاب في قسم الزي المدرسي للمرة الأولى. كما عرضت السلسلة الحجاب في متاجر الشركة في لندن وليفربول.

- هذا الموضوع مترجم عن صحيفة Daily Mail البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.