ليست مزحة.. الآن يُمكنك تحليل الشخصية من شكل الأنف!

يُمكن أن تحدد شخصيات الناس بطرق عدة، من تصرفاتهم، ولغات جسدهم، أو أشكال خطوطهم، لكن، هل تعلم أنه يُمكن تحديد طبيعة شخصية البعض من أشكال أنوفهم!

في هذه الموضوع الذي أعده موقع Milliyet التركي، نتعرف كيف يُمكن أن تحدد طبيعة الشخصية من شكل الأنف:

الأنف الكبير









تحتوي الأنوف الكبيرة غالباً على فتحات واسعة، بالإضافة إلى أطراف كبيرة، ويحمل أصحاب هذا الشكل من الأنف بعض الصفات مثل القيادة والإدارة والأنانية، ويميل هذا النوع إلى العمل بمفرده، كما يكرهون تلقي الأوامر والتعليمات.

الأنف الصغير









هو نوع من الأنف تكون بنيته قصيرة وضيقة، وأطرافه في العادة تكون مستديرة، وغالباً ما يتميز هؤلاء بقوة الإبداع والابتكار والخيال، ويتصفون بالعصبية و التهور في بعض الأحيان.

بالرغم من ذلك فهم دائماً يفكرون ويعملون نيابةً عن الآخرين على نحوٍ يثير الدهشة، ويستمتعون بعملهم الجاد في المجال المهني.

الأنف المستقيم









الأنف المستقيم غالباً ما يكون ذا فتحتين ضيقتين، ويكون مستقيماً جداً ابتداءً من منطقة ما بين الحاجبين وحتى الأسفل.

فيما يتصف أصحاب هذا الأنف بأنهم يستخدمون عقولهم جيداً، بالإضافة إلى كونهم منضبطين ويفضلون العمل الجاد؛ لذلك نجدهم دائماً أشخاصاً ناجحين للغاية في حياتهم.

الأنف المرتفع









يكون هذا النوع مرفوعاً من الجهة الخلفية للأنف، ويحتوي على تجاعيد. غالباً ما يتميز أصحاب هذا الأنف بالأناقة ويُشعرون الآخرين بالأمان والثقة، فضلاً عن أنهم مليئون بالحب ولديهم روح الصداقة، كما يتسمون بالدقة الشديدة في كل الأمور.

الأنف الروماني









يرتفع الأنف الروماني بشكل مستقيم جداً من منطقة بين الحاجبين، ويحتاج أصحاب هذا الأنف إلى الشعور بحب واهتمام الآخرين، فضلاً عن كونهم يعطون قيمة للأفكار.

يرفض هؤلاء مبدأ التبعية، بالإضافة إلى أن آراء الآخرين لا تؤثر فيهم في أي وقت من الأوقات.

الأنف النوبي









يتميز الأنف النوبي بجوانب كبيرة ومسطحة وواسعة، بينما يتسم أصحاب الأنف النوبي بالجاذبية، بالإضافة إلى أنهم أشخاص متحمسون جداً، ويتسمون بالفضول والانفتاح الذهني، و لديهم قدرة التأثير على الناس بسهولة.