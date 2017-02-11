مدير المخابرات الأميركية يكرم ولي العهد السعودي.. محمد بن نايف: علاقتنا مع واشنطن عصيةٌ على دقِّ الأسافين

كرمت الاستخبارات الأميركية مساء الجمعة 10 فبراير/شباط 2017 ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز لدوره في مكافحة الإرهاب.

وتسلم نايف ميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب نظير إسهاماته غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

نايف أكد أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية تاريخية استراتيجية، مشدداً على أن من يحاول أن يزرع إسفيناً بين السعودية وأميركا لن ينجح.

وقام بتسليم الميدالية لولي العهد مدير وكالة الاستخبارات الأميركية مايكل بومبيو بعد استقباله له في الرياض.

وأعرب نايف عن تقديره لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على تكريمه، مؤكداً أن هذه الميدالية ثمرة لجهود وتوجيهات قادة المملكة، وتعاون المجتمع بكافة أطيافه في محاربة الإرهاب.

نايف أشار إلى أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنيًا وفكريًا وماليًا وإعلاميًا وعسكريًا"، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يتطلب التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة في السيادة.

وعن العلاقة الحالية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية قال " علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية علاقة تاريخية استراتيجية ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفيناً بين السعودية وأميركا".

