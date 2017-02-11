كيف ردَّ ترامب على تحذيرات روحاني له بجعل "واشنطن تندم" إذا هدَّدت إيران؟

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة 10 فبراير/شباط 2017 نظيره الإيراني حسن روحاني للحذر، بعدما نقلت وسائل إعلام عن روحاني قوله إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم.

وخلال ظهور سريع في غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية سُئل ترامب عن تصريحات روحاني خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى "الثورة الإسلامية"، وقال ترامب موجهاً كلامه لروحاني: "احترس أفضل لك".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن روحاني قوله إن "إيران أظهرت خلال 38 عاماً منذ الثورة أنها ستجعل أي شخص يتحدث للإيرانيين بلغة التهديدات يندم."

وفي وقت سابق، وجّه ترامب تحذيراً لإيران عقب تصاعد حدة التوتر بين البلدين على خلفية إطلاق طهران صاروخاً باليستياً، قبل أيام، قائلاً في تغريدة على تويتر، إن "إيران تلعب بالنار".

وزاد التصعيد بعد أن أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، الأربعاء الماضي، قيام بلاده باختبار صاروخ "باليستي" خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن "طهران لن تسمح بتدخُّل أي جهة أجنبية في شؤونها".