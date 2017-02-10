تسريب جديد لوزير خارجية مصر مع دبلوماسي إسرائيلي يتناول موافقة تل أبيب على اتفاقية تيران وصنافير

بثت قناة "مكملين" تسريباً جديداً لوزير الخارجية المصري سامح شكري وهو يجري اتصالاً مع إسحاق مولخو، السياسي الإسرائيلي النافذ، تحدّثا فيه عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.

وفي التسريب الأول كان وزير خارجية مصر يعرض على الدبلوماسي المقرّب من رئيس وزراء إسرائيل بنود الاتفاقية ويناقشها معه بالإضافة إلى تعديل بعض الكلمات.

التسريب الثاني:

وبعد انتهاء القناة من بث المكالمة الصوتية المسربة دشن مغردون في مصر هاشتاغاً يحمل اسم #تسريب_تيران_وصنافير، دخل قائمة أعلى الهاشتاغات في الدولة، حيث عبر فيه المغردون عن غضبهم من حديث وزير خارجيتهم مع الدبلوماسي الإسرائيلي، حيث قال بعضهم:

#تسريب_الخارجية #تسريب_تيران_وصنافير سامح شكري يوافق على بند: مصر لن تقبل بأي تعديل ع الإتفاقية قبل الموافقة المسبقة الرسمية مم #إسرائيل — حياة اليماني (@HaYatElYaMaNi) ١٠ فبراير، ٢٠١٧

الانجلش بتاع #سامح_شكري دا مش محصل مستوى طالب في اولى اعدادي مش وزير خارجية!#تسريب_تيران_وصنافير — عــــلي ™ (@Ali22Arif) ١٠ فبراير، ٢٠١٧

و بعد السيساوي ما يسمع شكري يستأذن الطرف الصهيوني في كل كبيرة و صغيرة في اتفاقية تيران و صنافير !

صديقي العزيز بيريز!#تسريب_تيران_وصنافير — عــــلي ™ (@Ali22Arif) ١٠ فبراير، ٢٠١٧

الجزر طلعت إسرائيلية 😎

#تسريب_تيران_وصنافير — شؤون استراتيجية (@Strateeeegy) ١٠ فبراير، ٢٠١٧