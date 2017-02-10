Huffpost Arabi ar
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تسريب جديد لوزير خارجية مصر مع دبلوماسي إسرائيلي يتناول موافقة تل أبيب على اتفاقية تيران وصنافير

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بثت قناة "مكملين" تسريباً جديداً لوزير الخارجية المصري سامح شكري وهو يجري اتصالاً مع إسحاق مولخو، السياسي الإسرائيلي النافذ، تحدّثا فيه عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.

وفي التسريب الأول كان وزير خارجية مصر يعرض على الدبلوماسي المقرّب من رئيس وزراء إسرائيل بنود الاتفاقية ويناقشها معه بالإضافة إلى تعديل بعض الكلمات.

التسريب الثاني:

وبعد انتهاء القناة من بث المكالمة الصوتية المسربة دشن مغردون في مصر هاشتاغاً يحمل اسم #تسريب_تيران_وصنافير، دخل قائمة أعلى الهاشتاغات في الدولة، حيث عبر فيه المغردون عن غضبهم من حديث وزير خارجيتهم مع الدبلوماسي الإسرائيلي، حيث قال بعضهم:

 

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