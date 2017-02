ترامب يتعهد باتخاذ إجراءات أمنية جديدة الأسبوع المقبل

تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة 10 فبراير/شباط، باتخاذ خطوات جديدة تتعلق بالأمن القومي بعد يوم من رفض محكمة استئناف إعادة العمل بحظر السفر الذي فرضه على اللاجئين، بالإضافة إلى المواطنين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وعبر عن ثقته بأن المحاكم ستؤيد الأمر الذي أصدره في نهاية المطاف.

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية إن البيت الأبيض لا يستبعد احتمال إعادة صياغة الأمر الذي أصدره ترامب في 27 يناير/كانون الثاني في ضوء الإجراءات التي اتخذها قاضٍ اتحادي في سياتل ومحكمة استئناف في سان فرانسيسكو علقت العمل بالأمر.

ووصف ترامب الأمر الذي أصدره في 27 من يناير بأنه ضروري للأمن القومي لمنع هجمات من متشددين إسلاميين. ويحظر الأمر الرئاسي دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال وسوريا والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، كما يمنع دخول جميع اللاجئين لمدة 120 يوماً فيما عدا السوريين الذين تم حظر دخولهم لأجل غير مسمى.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور الولايات المتحدة "سنفعل ما يلزم مهما كان للحفاظ على أمان بلدنا".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيوقع حظر سفر جديداً لم يرد الرئيس رداً مباشراً. وقال: "سنقوم بأمر بسرعة شديدة يتعلق بإجراءات أمن إضافية لبلدنا. سترون ذلك خلال الأسبوع القادم".

وأضاف الرئيس أن إدارته ستواصل خوض العملية القضائية.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٩ فبراير، ٢٠١٧